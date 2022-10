Sánchez se venga de la Guardia Civil en sus jubilados: recorta el presupuesto de geriátricos y dependencia

La venganza del Gobierno contra el insituto armado —al que no ha dejado de restarle presencia y operatividad en toda España, además de forzar un relevo de su cúpula— va dirigida contra los jubilados más vulnerables del cuerpo: los que necesitan de asistencia en geriátricos y de ayudas por dependencia: los fondos para esta partida no sólo no se adaptan al IPREM, sino que se sitúan ya un 39,64% por debajo de la dotación presupuestada —y ya escasa— para la Policía Nacional. Y la Guardia Civil tiene más efectivos que la Policía.

La asociación mayoritaria de Guardia Civil, JUCIL, no ha tardado en trasladar su enorme malestar al Gobierno de Pedro Sánchez "por el Presupuesto de Acción Social 2023 que es un 39,64% inferior al de Policía Nacional", como señalan fuentes de esta organización.

"Este año la ayuda número 2 (Geriátricas y Mayores dependientes) incluye a todo el personal retirado y no aplica el IPREM" señalan desde JUCIL. Todo un castigo que hace inviable una atención adecuada a los mayores más vulnerables de la Guardia Civil.

Racanería del Gobierno

Y es que la sensación de los representantes de la Guardia Civil tras las negociaciones con el Gobierno es muy mala. Las conversaciones se mantuvieron el pasado 20 de octubre, en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, el grupo de trabajo sobre el PLAN DE ACCION SOCIAL PARA EL AÑO 2023 supervisó todo. La racanería del Gobierno ni siquiera fue disimulada: admitieron abiertamente ante los enviados de JUCIL que la partida no era suficiente. Y eso no cambió en nada la decisión presupuestaria. "Por parte de la administración se nos comunicó que el presupuesto para el próximo año 2023 asciende a 8.003.780€, reconociendo la Administración que es insuficiente, pero que actualmente es el dinero que ha sido asignado", señalan las fuentes de JUCIL. "También nos comunicaron que en el siguiente borrador que sea remitido se actualizarán los tramos de referencia, una vez añadido el 1,5% de la última subida retributiva". Pero nada más.

Desde JUCIL trasladaron de inmediato al Gobierno la "disconformidad al amparo de lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública de 28 de julio de 2011, el cual alude expresamente al principio de igualdad, incluyendo esa equidad entre los diferentes planes sectoriales". Efectivamente, la legislación señala expresamente que "los gastos de acción social y la productividad se determinaran en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos", añaden. Por eso los representantes de la Guardia Civil dejaron "constancia de que la diferencia actual en relación al Plan de Acción social del Cuerpo Nacional de Policía es de 3.172.950€, lo cual representa una diferencia del 39,64 %", apuntan desde JUCIL. Y que, por lo tanto, no se están respetando las pautas legales.

Geriátricos y dependencia

Pero la observación no sirvió para conseguir que los enviados de Pedro Sánchez alteraran la cifra destinados a geriátricos y asistencia por dependencia de la Guardia Civil. En ese momento, la asociación de la Guardia Civil, realizó otra petición: "En relación a la ayuda de 29.040 incluida en este borrador y destinada íntegramente al gimnasio existente en la Dirección General se pide que se suprima y se destine ese dinero a otras ayudas contenidas en el mismo, y máxime cuando desde la misma Dirección General y en base al futuro Plan Integral de Promoción del Deporte en la Guardia Civil se está estudiando la posibilidad de dotar de material deportivo a aquellas unidades que lo soliciten por tener espacio para ello, estando dicha asignación sujeta a dotación presupuestaria para el citado plan". Pero la respuesta del Gobierno no cambió. También fue negativa: "Comunica la Administración que el gimnasio de la Dirección General está sometido a un convenio que actualmente está en vigor y que de momento no se puede suprimir". Gimnasio en la Dirección General, sí. Más ayuda para geriátricos y dependencia, no.