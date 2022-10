"El cambio climático nos está matando. Y si hay alguien que no lo quiere ver y niega la evidencia, debería estar excluido de la conversación y del debate público". De esta forma tan totalitaria se expresa Angels Barceló en su sección "La firma de Ángels Barceló" en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER.

"El cambio climático nos está matando" empieza Barceló haciéndose eco de una alerta de Naciones Unidas y una serie de conclusiones "demoledoras" de un estudio en The Lancet. El cambio climático está incluso agravando el impacto del covid, según ese estudio. "Si con todo esto —en referencia a los datos del estudio— hay alguien que niega la evidencia, que les aseguro que los hay —dice levantando su dedo acusador— y ustedes ya saben quiénes son, pues estos deberían estar excluidos de la conversación y del debate público, porque no se trata de un contraste de opiniones, de diferentes puntos de vista... —cuando se trata precisamente de eso—".

Y concluye: "Con los efectos del cambio climático ya no hay debate, y ante la provocación de quienes lo alimentan, la respuesta debería ser la indiferencia". "No se puede dar pábulo ni altavoz" a quienes niegan el apocalipsis climático, que es de lo que habla Barceló, distinto del cambio climático. "Nos va la vida en ello" finaliza su alocución la censora de las ondas.

En realidad lo que está en juego no es la vida, por mucho que lo diga Ángels Barceló. Lo que está en juego es el Estado de derecho y la democracia si se permite que se impongan actitudes tan totalitarias que excluyen del debate público los temas que consideran que son dogma de fe, desde el apocalipsis climático, a la Memoria Democrática, la violencia de género o la tan debatida estos días Ley Trans.

La 'terrorífica' predicción de Escolar

En el mismo programa, Ignacio Escolar pontifica también sobre el apocalipsis climático, con una pretendidamente terrorífica predicción sobre España que más que aterrorizar provoca carcajadas —¿cómo pensará Escolar que es el clima en Marruecos?—.

"En 2030 el clima en España será parecido al de Marruecos o al de Egipto. Esto ya está aquí. No es discutible ni reversible. No hay marcha atrás" dice Escolar con cara compungida y gestos nerviosos, intentando transmitir terror a los oyentes del programa.

Para que se le quite la ecoansiedad —y, a ser posible, que no la transmita a sus oyentes—aconsejamos a Escolar que coja el ferry en Tarifa y cruce el Estrecho de Gibraltar —13 km de ancho hasta Punta Cires— para disfrutar del agradable clima de Marruecos, típicamente mediterráneo. Por otra parte, el tertuliano señala que la situación ni "es discutible —en línea con la actitud censora de Barceló— ni reversible". Vamos, que no hay nada que hacer: "No hay marcha atrás".

La religión climática

El cambio climático se ha convertido en una religión que, además, no admite discusión, porque como toda religión es una cuestión de fe.

Ángels Barceló e Ignacio Escolar son dos de los muchos profetas con los que cuenta la religión climática, predicando desde sus micrófonos la exclusión de los discrepantes y un futuro tan distópico como que en 2030 sufriremos en España un clima tan tremendamente mediterráneo como el de Marruecos.