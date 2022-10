Las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre el Gobierno y el Partido Popular se están alargando más de lo previsto. Tras la dimisión de Carlos Lesmes el pasado 9 de octubre, y la posterior reunión que mantuvieron en La Moncloa Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el día 10, el Ejecutivo y los populares anunciaron que iban a tratar de llegar a acuerdo cuanto antes.

El día 11 de octubre, Feijóo dijo en un desayuno organizado por El Mundo que esperaba que el acuerdo "cristalizase" pronto. Pero más de dos semanas después, el pacto todavía no ha llegado.

En estos días, el Gobierno ha protagonizado diversas polémicas que no han hecho al PP romper la negociación. Primero, Pedro Sánchez aseguró el 12 de octubre, durante la celebración de los actos por la fiesta Nacional, que el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, como pide el PP, no iba a cambiar. Unos días después, el Gobierno volvió a protagonizar un nuevo "asalto a las instituciones" (en palabras del número tres del PP, Elías Bendodo) colocando a una de sus ex ministras, Magdalena Valerio, como nueva presidenta del Consejo de Estado. Entonces, el PP tampoco rompió las negociaciones.

Esta semana también se han hecho publicas las negociaciones del Gobierno con ERC para rebajar el delito de sedición y favorecer a los separatistas. A pesar de ello, los populares tampoco han roto las negociaciones para la renovación del CGPJ alegando que "son dos temas distintos" y que el PP, en ellos, "tiene papeles diferentes".

"Parece que el PP lo va a aguantar todo y esta sensación puede quedar en la ciudadanía y nos puede perjudicar", alerta un dirigente autonómico popular que recuerda que los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2023 están a la vuelta de la esquina. "No podemos perder el efecto Feijóo", avisa otro barón del PP que mira con recelo las primeras encuestas en las que se reduce la distancia entre Sánchez y Feijóo.

Por ello, se muestran con cierta preocupación a que los "buenísimos" pronósticos del PP se rebajen de cara a esa cita con las urnas: "Tenemos que ser un partido de Estado, sí, pero no se nos puede relacionar con el asalto del Gobierno a las instituciones", resumen.

El mensaje que les ha trasladado Feijóo

Estos dirigentes autonómicos explican que Feijóo les ha trasladado que no "va a aceptar cualquier pacto", pero el líder del PP también ha puesto sobre la mesa una frase llamativa: "No somos gobierno", dando a entender que también estaría dispuesto a ceder durante las conversaciones.

Eso sí, los cargos autonómicos consultados por Libertad Digital esperan que la "cesión" sea mínima. Declaraciones que hacen en privado. En público, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que ha alertado del peligro de un acuerdo con Pedro Sánchez.

"Sánchez no es de fiar"

La semana pasada aseguró que "desearía que sigamos siendo firmes a la hora de exigir la despolitización del órgano de los jueces, que es algo que nos están pidiendo las instituciones europeas y que es lo lógico".

"Me preocupa también que ese Consejo" que Feijóo negocia con Sánchez "se llene de Tezanos disfrazados de jueces", añadió Ayuso haciendo referencia al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas que ha convertido el CIS en un instrumento de campaña para el PSOE. "Por eso, espero que las negociaciones sobre todo sean firmes y que no permitan que nadie con carnet ni cercano a un partido político ocupe ningún puesto", insistió.

Además, el pasado viernes, preguntada de nuevo la dirigente madrileña por si había trasladado sus dudas sobre el acuerdo al líder del PP, aseguró que "todo el mundo sabe lo que opino al respecto, Sánchez no es de fiar y eso lo explica todo".