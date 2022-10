Rosa Díez responde a Montero: "El PSOE se incorporó a los Pactos de la Moncloa al final y a regañadientes"

En la semana en la que ha comenzado el debate parlamentario por los Presupuestos Generales del Estado para 2023 el PSOE ha dejado claro que va a favorecer a los separatistas con la reforma del delito de sedición. Esta situación ha provocado la ruptura de las negociaciones entre populares y socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial mientras las ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparaba los PGE con los Pactos de la Moncloa de 1977.

La expolítica y analista Rosa Díez ha comentado estos asuntos en su sección del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, #OrganizandoLaResistencia, en la que ha asegurado que prefiere "ver la botella medio llena en relación a la decisión que tomó el PP" de suspender las negociaciones con el PSOE de Pedro Sánchez. Cree Díez que fue "una buena noticia".

En relación a la reforma del delito de sedición que quiere impulsar el PSOE para contentar a sus socios separatistas ha dicho que "el Tribunal Supremo los condenó sólo por sedición y malversación" pero en "el informe que hizo en contra de los indultos desmonta la mentira de que hay que adaptar la legislación española a la europea en cuestiones como la sedición". "Lo explica el propio TS" y señala que "no es verdad" que "en España las penas sean mayores por delitos similares a otros países europeos. Cita a Alemania que van de un mínimo de 10 años a cadena perpetua. En Portugal incluso sin que haya violencia y en Francia lo mismo".

La mentira de Yolanda Díaz

Otro de los asuntos que Rosa Díez ha comentado son los pucheros de la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando se refiere a la medalla al mérito al trabajo a Franco y algunos gerifaltes del franquismo. Para Díez estas palabras de la vicepresidenta son "mentira" porque "los españoles nos perdonamos en la Transición".

"Los que queréis levantar a los españoles contra los españoles sois vosotros, los comunistas", ha dicho la analista que cree que "hay que recordarle, porque Yolanda Díaz presume de Memoria Democrática, la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019 sobre la importancia de la Memoria Histórica para el futuro de Europa". "Ahí recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los DDHH perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Pide una cultura común de Memoria Histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascista y estalinista", ha contado Rosa Díez.

La vicepresidenta "no renuncia a su ideología comunista" ha apuntado Rosa Díez que advierte que "esta resolución del Parlamento Europeo dice que el problema del comunismo en Europa es que no ha tenido un Núremberg y que hay que rechazar su ideología que es causante de millones de asesinatos y de crímenes de lesa humanidad". "Esta comunista presumía ayer como vicepresidenta del Gobierno de esa ideología y hay que recordarle que eso no es coherente con Europa", ha añadido.

Los Pactos de la Moncloa 2.0

Rosa Díez ha comentado también que "mientras Pedro Sánchez visitaba lo que él creía que era Senegal y se autoproclamaba líder internacional la ministra María Jesús Montero, la de los ERE de Andalucía, defendía los PGE en el Parlamento y decía que son los nuevos Pactos de la Moncloa". "Sabe que puede tener éxito diciendo esas cosas porque en España donde no se estudia la Transición ni se conoce nuestra historia más reciente hay gente que puede creer que es verdad. Tenemos que ayudar a los jóvenes y los menos jóvenes recordando lo que son los Pactos de la Moncloa", ha indicado.

La analista ha recordado que fueron "unos pactos preconstitucionales y tenían un objetivo: alcanzar la democracia y procurar la estabilidad en el proceso de transición al sistema democrático". "Tenia dos partes, una política y una económica" que fue muy importante porque en esos años "había un 5% de paro, un 19% de inflación y una deuda exterior enorme". "El único objetivo de verdad era que la Transición triunfara y aprobar una Constitución", ha remarcado. Rosa Díez ha resaltado que "en ese pacto el PSOE se incorporó al final y a regañadientes porque no lo había promovido González y Suárez había pactado con Carrillo antes la parte política".

Con los Pactos de la Moncloa "quedó prohibida la censura previa" y no "como ahora" en la que "han hecho una ley de información clasificada para poder legalizar la censura contraviniendo el derecho constitucional a la información". Eso es "justo lo contrario a lo que se pactó en el 77" y es "inconstitucional pero como piensan controlar el TC pues dirá Conde-Pumpido que es constitucional y los que no estamos de acuerdo que nos callemos".

"En el 77 también se modificó la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a la información imprescindible para cumplir sus obligaciones parlamentarias", ha explicado Rosa Díez. "¿Qué hacen ahora? Según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Sánchez acumula apercibimientos por declarar secretos o confidenciales informaciones que deben ser públicas. Entre enero y junio el Gobierno ha rechazado 271 peticiones de información y es el dato más alto de un semestre desde que se tiene registro. Según el último recuento el Gobierno de Sánchez ha incumplido la Ley de Transparencia en 1.200 ocasiones. Y dice Montero que estos acuerdos de ahora son como los Pactos de la Moncloa", ha comentado.

Rosa Díez ha contado que ahora "tiene que mandar el Parlamento Europeo una Comisión para averiguar porqué hay 372 crímenes de ETA sin juzgar, otra para averiguar qué pasa en Baleares con las menores tuteladas prostituidas y otra para ver porqué no se cumple en Cataluña las sentencias que protegen los derechos lingüísticos de los niños".

Las "morcillas" ocultas en los PGE

Para concluir su análisis semanal Rosa Díez ha comentado los intereses ocultos del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de aprobar los PGE para 2023. Ha dicho que "aprovechándose de los PGE estos meten estas morcillas que desvían la atención". "He llegado a pensar que les sirven para que parezcan cesiones cada paso que da para demoler el sistema del 78".

Que sirven para "que parezca que hace estos acuerdos para sacar adelante estas cuentas". "Para él", ha dicho Rosa Díez, "es una coartada para hacer lo que quiere hacer que no son cesiones: presos por presupuestos y salida de la Guardia Civil de País Vasco y Navarra para Otegi; pacto para no aplicar las sentencias que protegen los derechos de los niños y blanqueamiento del delito de Sedición con Junqueras; y con el PNV trasferencia de las cárceles al País Vasco y la prórroga del cupo". "Esto es lo que tenemos sobre la mesa: un psicópata dispuesto a liquidar el sistema del 78 y una resistencia dispuesta a no permitírselo", ha apuntado.