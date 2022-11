José María Macías: "Si el CGPJ parece que está politizado es que está politizado"

La reforma del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que PP y PSOE estaban negociando hasta hace una semana saltó por los aires después de que el Gobierno de Pedro Sánchez abriese la posibilidad de modificar el delito de sedición para contentar a sus socios separatistas de ERC. Sin embargo, la situación de este órgano sigue estando en entredicho por la forma en la que los partidos políticos están intentando tener su control.

Para analizar el asalto del Gobierno al CGPJ y cómo se debería hacer la reforma que desde la Unión Europea se está pidiendo ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el profesor del departamento de Derecho Público y Ciencias Historicojurídicas y vocal del CGPJ, José María Macías. El magistrado ha recordado que la reforma es "realmente" importante y que es un "elemento clave" para proporcionar al Ordenamiento Jurídico español una modificación que sirva para dar "confianza a la ciudadanía" hacia esta institución.

"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene dicho: el valor de las apariencias es fundamental", ha señalado José María Macías sobre la politización del CGPJ. Cree que "una cosa es lo que parece" y que "si el CGPJ parece que está politizado es que lo está". En este sentido, ha remarcado que "cualquier cosa que haga un CGPJ que parezca politizado estará politizada".

El vocal del CGPJ ha advertido que el sistema de elección del CGPJ "está agotado" porque "no genera la confianza suficiente en la ciudadanía" y por ello "hay que acabar con él". Con lo que está sucediendo por las presiones del Gobierno cree que "lamentablemente" va a parecer "extremadamente politizado" si consiguen salirse con la suya.

El magistrado, que se abstiene de definirse como "conservador" al igual que a sus "colegas" dentro del CGPJ, ha dicho que esta terminología viene provocada "por el propio sistema de nombramientos" por parte de los partidos políticos. "Los de enfrente sí se llaman a sí mismo progresistas", ha añadido. José María Macías decía esto al respecto de la reunión de los magistrados conservadores para "delimitar algunas cuestiones" que se celebró en la tarde del miércoles pasado.

Ha apuntado que en esa reunión destacaron que "el problema es grave e inasumible" en especial lo que sucede con "algunos órganos como el Tribunal Supremo". También ha apuntado que pusieron de manifiesto la necesidad de ponerse en contacto "con el Gobierno" y en tercer lugar llegaron a la conclusión de la "anomalía" que supone la situación del Tribunal Constitucional.

"El estándar europeo es clarísimo"

A quienes sostienen que el CGPJ está al servicio del PP, Macías Castaño les ha dicho: "Desde hace treinta años enseño en una facultad de Derecho. Eso me lo dice un alumno en tercero y lo mando a primero". "Pretender que el Consejo se debe a la confianza de una cámara es no entender el sistema o haberlo entendido demasiado. Ese absurdo revela lo que hay de fondo, y ese revelar lo que hay de fondo es contradecir lo más elemental y básico que nos está diciendo Europa sobre qué exige la independencia judicial hoy", ha añadido.

En este sentido, el magistrado ha explicado que "el estándar europeo es clarísimo". Ha aclarado que no todos los sistemas tienen un CGPJ –"Cada sistema genera sus anticuerpos"– y que, por ello, "comparar sistemas que no son similares es un error": "Cuando tu sistema es un consejo, Europa te dice: al menos, la mitad elegidos por los jueces". Además, ha recordado que en el primer borrador de la Constitución se decía que a los jueces los eligen los jueces, pero que UCD dio "marcha atrás".

"Una situación extraordinariamente crítica"

Manifestando su opinión personal, Macías Castaño ha dicho que "estamos en una situación extraordinariamente crítica, en un punto de inflexión. La deriva, como riesgo, está ahí. Tengo razones justificadas para creer que ese riesgo no es infundado en absoluto". El magistrado lo percibe "desde el mismo día de la toma de posesión de este Gobierno". Ya se alertó durante la campaña electoral: "Las barbaridades que se llegaron a decir no tanto por la parte fundamental de ese Gobierno, sino por su apoyo (Unidas Podemos), en el CGPJ las asumimos con cierta paciencia. Algunos, con menos. En esos momentos, estaba en la Comisión Permanente y estuve persiguiendo al presidente para que reaccionáramos. Me decía: ‘Ya sabemos cómo son los políticos en campaña’". Sin embargo, tras escuchar al entonces vicepresidente Pablo Iglesias diciendo "barbaridades" sobre el CGPJ, llamó al presidente del órgano para decir: "Hasta aquí". "De ahí, en lo sucesivo, ha sido una pendiente cada vez más inclinada en la que se nos ha privado de funciones. Peor aún: han manoseado indecentemente el CGPJ al decir ‘te doy, te quito competencias en función de mi interés’", ha agregado.

El vocal del CGPJ ha dicho que se propondrá para la presidencia a "un magistrado del Tribunal Supremo" y que no piensa hablar de "vetos": "Esa es la palabra buscada a propósito para justificar una no negociación. Vamos a hablar de los candidatos, y cuando me ofrezcas el tuyo, yo diré si me parece idóneo o si no me parece idóneo". Macías Castaño ha contado que este miércoles "nos reunimos para intentar centrarnos" y que, dada la situación, "gente que nos dijo que no, ahora, puede que sí esté dispuesta".