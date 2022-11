Daniel Portero: "La Justicia está funcionando como dique de contención a las cesiones por votos de sangre"

El pago del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios de investidura que también son sus principales apoyos para sacar adelante proyectos legislativos o los Presupuestos Generales del Estado para 2023 está encontrando en la Justicia un freno después de que la Audiencia Nacional haya evitado la concesión del tercer grado a algunos de los presos más sanguinarios de ETA.

Sin embargo, no es la única concesión que el PSOE está haciendo a los proetarras de Bildu o a los nacionalistas vascos. Después de apoyar en Europa investigar los casos sin resolver de ETA ahora está tumbando iniciativas en el Congreso en este sentido. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio estas y otras cuestiones relacionadas con la banda terrorista ETA. Ha señalado que "el PSOE ha dado un giro de 180 grados porque en Europa sí que apoyó junto a PP, Cs y Vox la investigación de los casos sin resolver pero cuando no hubiera autores materiales ir contra los autores intelectuales".

Incluso los socialistas apoyaron "declarar que ETA había cometido crímenes de lesa humanidad antes de introducirse en el ordenamiento jurídico español que es en 2004", ha indicado Portero. El presidente de DyJ ha dicho que eso "fue un paso de gigante. Sin embargo, esta semana pasada en las comisiones de Interior del Congreso de los Diputados se han tumbado dos iniciativas una del PP y otra de Vox, ambas muy relacionadas con los casos sin resolver de ETA".

"¿Por qué han hecho lo contrario? Porque están cogidos de los pies, atados, maniatados por Bildu y el PNV y este tipo de iniciativas no les viene bien al PSOE en España porque necesita los votos de sangre de Bildu para aprobar los PGE de 2023", ha explicado Daniel Portero que piensa que "esa es la realidad de lo que ha pasado". Sobre el PSOE ha añadido que es "un partido donde no hay una coherencia, una actitud recta, de cara a lo que es algo que debería ser común en todos los partidos políticos. Una opinión en Europa debería calar en el resto del país".

Para Portero "lo más triste" es que el PSOE "siga los postulados de un grupo ultraizquierdista y comunista como es Podemos. Que presiona porque ellos prefieren la amistad con los dueños de las herriko tabernas. Donde se planificaban los atentados de ETA y Podemos se sentía muy cómodo con Pablo Iglesias a la cabeza".

El archivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Otro de los asuntos que Daniel Portero ha analizado es el posible archivo de la investigación de los autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel Blanco por la Fiscalía. El presidente de Dignidad y Justicia ha recordado que "la decisión depende del juez no del fiscal" y que "el fiscal es una parte más, la acusación pública, y DyJ es la popular. Ambos deben tener el mismo peso según la Constitución. Por tanto, entiendo que el juez tendrá que valorar las dos posiciones".

La posición de DyJ "es muy clara", ha señalado Daniel Portero. Ha explicado que "cuando Europa aprueba un convenio europeo de imprescriptibilidad para los delitos graves como el terrorismo, el genocidio y lesa humanidad y eso debería ser aplicable en España". "Zapatero en 2010 aprueba una ley que considera que los crímenes terroristas son imprescriptibles", ha añadido. "El convenio europeo decía que aquellos casos que no estuvieran aún prescritos en cuanto se aprueba una ley de imprescriptibilidad, no debían de prescribir nunca", ha dicho Portero que ha apuntado que "hay que recordar que los delitos de terrorismo tienen 20 años para prescribir" y que al aprobarse esta ley en 2010 "significa que desde 1990 ningún caso de terrorismo debería de prescribir. Esa es nuestra argumentación".

Portero ha comentado que "el juez tiene que resolver el recurso de reforma que se interpuso contra el archivo de uno de los jefes de ETA que era Iñaki de Rentería por el asesinato de Miguel Ángel Blanco" y que "la posición de la Fiscalía ha cambiado". "El fiscal general del Estado puede decir una cosa pero el fiscal de la causa, Vicente González Mota, de la Audiencia Nacional, dejó claro que no podía prescribir con otra argumentación. A él lo dejan fuera de juego y ya no está en la causa porque la Fiscalía General del Estado quiere cambiar el criterio. Tiene que ser el juez del juzgado número 6 de la AN, Manuel García Castellón, quien tome esa decisión", ha explicado.

"Hay que recordar a todos que Europa ya pidió esfuerzos a todos para llevar al límite la argumentación jurídica en la lucha contra el terrorismo", ha indicado Daniel Portero que cree que esto sirve "para no dejar impune causas como podría ser la de Miguel Ángel Blanco donde está claro que la cúpula de ETA fue quien decidió su asesinato". "No podemos dejar a Iñaki de Rentería fuera" porque "no puede pedirse el archivo de la causa de Miguel Ángel Blanco por el hecho de que fue hace 25 años. No puede ser. Tenemos que seguir investigando".

Las dos mentiras de Sánchez

El presidente de Dignidad y Justicia ha analizado también lo que está sucediendo con el freno a la concesión de terceros grados a presos de ETA que ya están en las cárceles del País Vasco. Ha recordado que "en 2018 Grande-Marlaska se sentó con las víctimas y dijo que no iba a haber ningún acercamiento de aquellos que tuvieran delitos de sangre dentro de ETA". Para Daniel Portero fue la "primera mentira" del Gobierno de Sánchez en este sentido.

La "segunda mentira" fue que "no se iban a ceder las competencias penitenciarias al Gobierno vasco" y "se cedieron porque, básicamente, el Gobierno de Sánchez lo que quería era lavarse las manos y que fuera el PNV el que se las pringara poniendo en libertada a todos estos presos que llegaban en segundo grado y que ellos podían evaluarlos y promocionarlos al tercer grado y que así pudieran salir de la cárcel".

"Pero a Sánchez le faltó una cosa: la cesión del Poder Judicial al País Vasco en materia penitenciaria", ha asegurado Daniel Portero. El presidente de Dignidad y Justicia ha dicho que "a día de hoy la evaluación de terceros grados y libertades condicionales dependen de la Audiencia Nacional, del fiscal Carlos Bautista y del juez De Castro de Vigilancia Penitenciaria y ellos evalúan la jurisprudencia". "Si no hay arrepentimiento, que no existe, evidentemente no pueden salir en tercer grado y es lo que está ocurriendo", ha explicado Portero que ha apuntado que "la Justicia es la que está funcionando como dique de contención a todas estas cesiones por votos de sangre para los PGE".