El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos Pablo Iglesias fracasó en su segundo intento de volver a la Universidad Complutense como profesor. Primero, perdió una plaza en Periodismo frente a la presentadora y periodista Sandra Daviú. Ahora, se ha quedado sin la plaza de profesor asociado a la que aspiraba en Políticas porque el tribunal ha decidido dejar fuera a los seis candidatos.

El propio Pablo Iglesias reveló lo que había ocurrido en un escrito en las redes sociales en las que insinuaba que una mano negra había impedido su vuelta a las aulas. "Es muy extraño", contó sobre la exclusión de su candidatura y del resto de aspirantes para un cargo relacionado con la gestión política y en la que se valoraba como mérito la experiencia en ese ámbito.

Este martes, le ha respondido el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que en declaraciones a Efe ha desmentido algunas de las afirmaciones de Iglesias y su entorno, que también aireó su extrañeza por el hecho de que la totalidad de candidatos se quedaran fuera.

Según Goyache, no hay "nada raro" en la decisión del tribunal de excluir a los seis aspirantes a una plaza de profesor asociado de la Facultad de Políticas y ha dicho que a veces quedan vacantes porque "no tienen el perfil adecuado".

El rector ha destacado que el tribunal de una plaza es "absolutamente soberano" y establece sus normas y baremos para elegir a una determinada persona. "Sé que los resultados a veces son decepcionantes para las personas, pero no hay que hacer un mundo de ello", ha dicho en alusión a las quejas públicas del ex líder de Podemos. En alusión a Iglesias, ha señalado que quien quede excluido aún tiene el derecho a recurrir y "se valorará la situación si se diera el caso".

En cuanto a las insinuaciones del ex líder de Podemos y los dirigentes de su partido, el rector ha zanjado el tema con esta frase: "Todos, cuando creemos que merecemos algo y no nos lo dan, pensamos que hay algo raro, pero no hay nada raro; simplemente, cuestiones académico-científicas".

"Es una plaza de asociados que son muy valiosas para nuestra universidad (...), pero hay más oportunidades a lo largo de la vida de concurrir a una plaza. Volverá a salir con ese mismo perfil y podrán concurrir más personas", ha apuntado.