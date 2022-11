Aragonés, acorralado: el parlamento catalán deja al gobierno de ERC al borde del colapso

Palo parlamentario al gobierno catalán de ERC. La abrupta salida de Junts per Catalunya (JxCat) del ejecutivo regional ha convertido la legislatura en un camino plagado de baches y trampas para los republicanos, que gobiernan en solitario con el apoyo de tan sólo 33 diputados frente a los 102 restantes de la cámara autonómica. Esta vez, los de Puigdemont y la suspendida Laura Borràs han introducido una moción en el pleno con un breve texto: "El parlamento de Cataluña constata la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del presidente de la Generalidad al inicio de la legislatura".

No se trata de una moción de censura ni de una cuestión de confianza que sólo puede instar el presidente autonómico. De momento, la aprobación de ese texto no tiene efectos prácticos, pero sí políticos. Es un primer test sobre las posibilidades de ERC de recorrer la legislatura, que aún no ha llegado a su ecuador, con un gobierno en minoría. Las perspectivas no son buenas para los republicanos.

PSC, JxCat, la CUP y los podemitas catalanes han sumado 78 votos a favor de la moción. ERC, Ciudadanos, el PP y el diputado no adscrito tras abandonar el grupo de Vox Antonio Gallego, en total 42 votos, se han abstenido. Y nueve diputados de Vox han "marcado presencia", según el boletín parlamentario, pero no han votado.

Junts trata de animar al PSC para que presente una moción de censura con la condición de que se daría paso a la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas, pero los socialistas liderados por Salvador Illa están atados de pies y manos por el apoyo que los republicanos prestan al Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de ERC, Oriol Junqueras, tiende a menospreciar a los socialistas catalanes, a muchos de los cuales no perdona que no fueran a rendirle pleitesía a la cárcel. No soporta a Illa y se resiste a utilizar el comodín del PSC para aprobar los presupuestos autonómicos. Todo ello a pesar de los gestos del antedicho exministro de Sanidad para negociar las cuentas y sacarlas adelante.

Toque de atención del PSC

Sin embargo, el PSC se ha atrevido a dar un toque de atención a ERC al apoyar la moción de JxCat. También los "comunes", que es como se hacen llamar los podemitas catalanes, han castigado a ERC, así como la CUP. Punto para JxCat en la guerra entre las facciones separatistas y su último mantra, que el gobierno de la Generalidad no representa ni al 20% de los electores. ERC replica que su legitimidad es del 80% porque ha incorporado a su gabinete a exsocialistas, expodemitas, exconvergentes y hasta una excupera en una dirección general. Nadie le compra la tesis y menos aún los partidos y familias de los que proceden los nuevos consejeros tras la salida de JxCat.

No es esta la primera votación que pierde ERC tras la ruptura del gobierno regional y la derrota se produce en plena negociación de los presupuestos, que JxCat se niega a valorar a pesar de que fueron elaborados por su ya exconsejero Jaume Giró. Así pues, el parlamento constata la soledad de ERC y la precaria situación del Govern. ERC confía en llegar hasta las próximas elecciones municipales al frente de la Generalidad y afianzar su posición tras esa contienda.

El hundimiento de JxCat

La última encuesta del "Centre d'Estudis d'Opinió" autonómico (CEO), más conocido como el CIS catalán, refleja el hundimiento de JxCat tras abandonar el ejecutivo autonómico, que pasaría de los 32 diputados actuales (uno menos que PSC y ERC) a una horquilla de entre 19 y 24 en unas autonómicas. Los republicanos consideran que JxCat colapsará en los comicios locales y que su partido se convertirá en el referente mayoritario del independentismo.