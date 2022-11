El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se encuentra inmerso en plena polémica después de que la semana pasada, la televisión pública británica BBC, diera a conocer un vídeo en el que se venía a decir que algunos de los inmigrantes que fallecieron el pasado mes de junio en un intento masivo de salto a la valla de Melilla lo hicieron en territorio español.

Una polémica más para el titular de Interior que se suma a otras que ha vivido en su etapa en el Ministerio como el continuo acercamiento de presos etarras, el caso de Pérez de los Cobos o como cuando el año pasado, miles de policías se concentraron en toda España contra él por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde el Partido Popular recuerdan también "la ocultación" de Marlaska en el caso Delcy Rodríguez y su nefasta gestión de la crisis migratoria.

Por todas estas razones, el PP ha dicho basta ya y no quieren que el titular de Interior siga en su puesto. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular están estudiando "todas" las posibilidades que están sobre la mesa para tratar de que Marlaska "no supere" la última crisis.

Entre esas "posibilidades" está, incluso, la de apoyar la comisión de investigación presentada por los socios del Gobierno (Podemos, ERC y Bildu) en el Congreso por el caso del salto a la valla de junio y los vídeos que se están difundiendo de lo ocurrido. También, el PP podría registrar su propia petición. Decisión que tomarán la semana que viene cuando esperan se conozca si Marlaska decide dar explicaciones en el Congreso o no.

"Mintió"

Lo que destacan desde Génova es que "Marlaska tiene que caer no solo por su nefasta gestión, sino porque mintió" negando lo sucedido en Melilla. "Dijo primero que no se había producido ninguna víctima en suelo español, ahora, arrinconado, dice que no ha habido ningún hecho trágico en territorio español y lo próximo, y mejor hoy que mañana, será admitir la realidad y coger la puerta", aseguró el número tres del PP, Elías Bendodo, en un acto en Sevilla este miércoles. "Una vez descubierta la mentira, no vamos a transigir", sentenció el coordinador general de los populares.

Una presión del PP que se suma a la de sus socios. La última en sumarse a ella ha sido la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que preguntada por el caso Marlaska dijo este miércoles que "con los derechos humanos, no se juega". Tras ello, reclamó una profunda investigación "para conocer con exhaustividad lo que ha pasado".