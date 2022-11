En plena guerra de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz, la cuenta oficial de Twitter de Podemos Sevilla ha publicado un mensaje llamativo en el que sitúa a Irene Montero como "presidenta". La cuenta sevillana del partido morado ensalza la intervención de la ministra de Igualdad en la clausura de la llamada "Uni de otoño de Podemos" el pasado domingo y termina el mensaje diciendo "con la verdad y la democracia por delante siempre. PRESIDENTA".

💜 Con la verdad y la democracia por delante siempre. PRESIDENTA. pic.twitter.com/n1BFqeUub4 — Podemos Sevilla (@PodemosSevilla) November 9, 2022

La idea de que Irene Montero se presente como candidata a unas elecciones generales no es nueva, ya estuvo sobre la mesa antes de que Pablo Iglesias se retirase y designase como su sucesora a Yolanda Díaz.

Ahora, una cuenta oficial de Podemos recupera esta idea en plena batalla interna de Podemos y Sumar (la plataforma de Yolanda Díaz). El mensaje publicado también incluye el mismo vídeo del discurso de Montero que difundió el partido a nivel estatal el pasado domingo.

En esa intervención, Montero asegura que Podemos es la "fuerza que transforma porque están convencidos de hacer posible lo que todo el mundo dice que es imposible". "Decimos la verdad aunque incomode para combatir a la derecha (...) Estoy orgullosa de ser de Podemos", afirma.

"No tiene importancia"

Desde Podemos aseguran que este tuit de Podemos Sevilla "no tiene importancia" y que Irene Montero "no se va a presentar de ninguna manera". "Tuits como ese de apoyo hay miles pero no tienen mayor relevancia", añaden.

Aún así, se trata de un mensaje llamativo en plena batalla interna y mientras crece la presión morada contra Yolanda Díaz. La dirección de Podemos, por medio de su coportavoz Javier Sánchez Serna, señaló el lunes que su voluntad es llegar a una coalición con 'Sumar' y recalcó que la vicepresidenta segunda debe "decidir si quiere ser o no su candidata".

Todo ello después de que Pablo Iglesias le lanzará unas advertencias a Yolanda Díaz asegurando que Podemos "merece respeto" y que habían sido ellos la que la habían colocado como vicepresidenta segunda del Gobierno.

Por su parte, Díaz mantiene la calma y dijo el lunes que no le debe "nada a nadie", al tiempo que señaló que no se va a distraer en responder a las palabras de Iglesias. "Sumar no es el complemento de nadie", añadió. "Sumar es ya imparable, no hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir para adelante. Y como dije el 8 de julio, si queréis sumar, sí voy a dar un paso adelante, de manera colectiva", proclamó.