El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en una entrevista en La Sexta con Antonio García Ferreras que pondrá en marcha la reforma del delito de sedición este mismo viernes.

Según ha indicado, PSOE y Podemos presentarán este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados con una reforma que, ha dicho, "anima a distender la situación en Cataluña y a superar este contencioso que heredé y nunca he rehuido". Está previsto que el portavoz del grupo socialista, Patxi López, comparezca a las 9.30 en el Congreso. A las 10, presentará junto a Unidas Podemos la proposición de ley.

En la entrevista, Sánchez ha señalado que "hay que reformar el delito de sedición" y cambiarlo por "una nueva tipología", la de "desórdenes públicos agravados". La excusa, largamente repetida en estas semanas por el PSOE y el Gobierno, que así España se homologaría con "otras democracias europeas".

En el colmo del cinismo, el presidente ha negado que esta reforma tenga relación alguna con la tramitación de los Presupuestos. En la entrevista, Sánchez ha dicho que no es una exigencia de ERC y que por el contrario lo ha reivindicado "desde siempre", al tiempo que ha señalado que en las últimas semanas hay grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a emprender ahora la reforma.

Ante las críticas del PP, que habla de traición, Sánchez ha respondido que los populares deberían hacer "una reflexión": "Este problema no lo he creado yo, lo heredé". "Estamos construyendo convivencia, y si no que se den un paseo por Cataluña y que comparen cómo está hoy, y cómo estaba en 2017", ha dicho.

ERC: "Gran paso adelante"

Pocos minutos después de la entrevista se ha producido la previsible reacción de ERC: el partido de Pere Aragonés ha señalado que valora "muy positivamente la supresión del delito de sedición del Código Penal".

"La eliminación de la sedición es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Catalunya. No hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos, y no hubiera sido posible sin la apuesta de Esquerra Republicana por la vía negociada para acabar con la represión", han señalado fuentes del partido que avisan de que "la amnistía y la autodeterminación son nuestro objetivo político y seguiremos trabajando en ello. Lo de hoy, añaden, "es un paso en la buena dirección".

Desde Unidas Podemos, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha destacado que por fin llevarán "la derogación del delito": "Gana el derecho a protesta, los colectivos sociales y la desjudicialización del conflicto territorial. Gana la democracia", ha proclamado en Twitter, instando al resto de fuerzas parlamentarias a votarlo con ellos.

La sedición "no era una prioridad"

El anuncio de Sánchez en prime time culmina semanas de vaivenes en el Ejecutivo sobre una reforma que lleva meses sobre la mesa por exigencia del separatismo. En el marco de las negociaciones del CGPJ, Bolaños llegó a negar a Feijóo que fuera a acometer la reforma, según difundió el PP. Pero, justo antes de romper las negociaciones, en una conversación telefónica, Sánchez confirmó al líder del PP sus intenciones. Por ello, Feijóo rompió el posible acuerdo.

Tras el fin de las negociaciones, desde Moncloa se difundió que la reforma de la sedición "no era una prioridad" y no estaba prevista su aprobación en futuros consejos de ministros. Ahora, Sánchez anuncia que estará en marcha en unas horas.