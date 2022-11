Arrimadas pide a Feijóo una moción de censura contra Sánchez y el PP responde: "Podría haberse quedado en Cataluña"

Tras conocer que Pedro Sánchez va a reformar el delito de sedición para beneficiar a los separatistas, la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno.

"Esto es tan grave que en cualquier país normal, como mínimo, provocaría la presentación de una moción de censura por parte del líder de la oposición", ha asegurado la líder naranja en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

La presentación de esta moción, ha explicado Arrimadas, "al menos", frenaría "la tramitación de esta infamia" en la Cámara Baja. Se refería así a la proposición que han presentado este viernes por la mañana PSOE y Podemos en el Congreso que, si se presenta una moción de censura, quedaría congelada.

Fuentes de Ciudadanos explican que "Sánchez quiere que la eliminación del delito de sedición se apruebe rápido y pueda pasar esta página con margen suficiente para las elecciones de mayo. La moción de censura congelaría la actividad parlamentaria ahora para poderse debatir y votar. Mientras PSOE-Podemos quieren tramitar esto de tapadillo y a marchas forzadas, ese debate en el pleno brindaría a los españoles un debate con luz y taquígrafos sobre este acuerdo bochornoso con el separatismo". "Además, esto obligaría a PSOE y Podemos a llevar su reforma al menos a febrero, ya que enero es inhábil parlamentariamente, lo que ayudaría a que todos los españoles tengan muy presente en la cita de mayo con las urnas qué tipo de atropellos está perpetrando Pedro Sánchez", aseguran.

El dardo del PP a Arrimadas

Minutos después de conocerse la oferta, contestaba a esta petición Cuca Gamarra ya que Alberto Núñez Feijóo se encontraba viajando desde Ecuador a España. La portavoz del PP no aclaraba cuáles serán los próximos movimientos del PP en los próximos días y si van a presentar esa moción o no, pero sí que le lanzaba un dardo a Inés Arrimadas.

"En estos momentos, el Partido Popular lo que hace es, única y exclusivamente, una valoración sobre lo que estamos hablando y no entramos en otro tipo de aspectos", comenzaba la número dos del PP para después añadir: "La señora Arrimadas, si quería, podría haberse quedado en Cataluña y podría haberse incluso presentado como presidenta de la Generalidad en una investidura".

Recordaba así Gamarra la victoria electoral de Cs en Cataluña en 2017 tras la cual, Arrimadas no se presentó como candidata a presidir la Generalidad porque "no daban los números para su investidura". Desde el PP ya se le criticó entonces por no haberlo ni siquiera intentado.

Vox no descarta salir a la calle

Desde Vox, su vicepresidente, Javier Ortega Smith, ha denunciado frente al Tribunal Constitucional para presentar un recurso contra el decreto energético del Gobierno, que Pedro Sánchez es un "traidor" y ha amenazado con salir a la calle, aunque sin concretar si habrá una manifestación para protestar por la reforma del delito de sedición.

Ortega Smith ha advertido de que la rebaja en la pena supone invitar a los golpistas a que reincidan en su comportamiento y "lo vuelvan a hacer", conscientes de que delinquir les saldrá casi gratis. Vox ha prometido derogar esta reforma del código penal si gobiernan, así como el resto de leyes ideológicas de la izquierda.