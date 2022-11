Feijóo promete que "revertirá" la reforma de Sánchez de la sedición si llega a Moncloa

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este viernes por la tarde que, si llega a La Moncloa, "revertirá" la reforma del delito de sedición impulsada por Pedro Sánchez para beneficiar a los separatistas. Recién llegado de su gira iberoamericana, el líder de los populares compareció este viernes por la tarde en Génova y cargó contra el presidente del Gobierno por "aceptar el chantaje" de los separatistas con tal de mantenerse en La Moncloa. "Se ha doblegado ante los sediciosos" sin ni siquiera asegurarse "que no van a reincidir", criticó Feijóo.

"Sánchez ha aceptado el chantaje independentista a costa de desarmar a la nación de un instrumento para proteger su integridad", lamentó también Feijóo que afirmó que "legislar delitos a la carta de aquellos que los han cometido es irresponsable y contrario a valores democráticos".

"¿Cuál es el limite de Sánchez en sus cesiones para seguir en el gobierno?", se preguntó el líder del PP que respondió: "No existe. Creo, a estas alturas, que ya no tiene límites", lamentó un Feijóo que lanzó tres interrogantes al presidente del Ejecutivo.

Las preguntas a Sánchez

"¿En qué principio se apoya reformar Código Penal a la medida exacta de personas con nombre y apellidos concretos? ¿En qué otros países se tocaría la sedición de la mano de los sediciosos?" y "¿En qué otro país podría justificar Sánchez lo que ha hecho? En ninguno", sentenció el líder del PP.

Tras ello, Feijóo aseguró que no comparecía "solo para hablar de lo que ha hecho el presidente Sánchez. Estoy sobre todo para decirles lo que nunca haría y lo que sí haré si obtengo la confianza de los españoles. Lo que nunca haría es entregar la estabilidad de mi país a quienes quieren fracturarlo y dividirlo. Y lo que haré es defender, de todas las formas que estén a nuestro alcance, que la decisión adoptada hoy sea revertida cuanto antes".

En este sentido, añadió: "Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que, además, la voy a revertir si soy presidente del Gobierno, porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución. Lo haré por respeto al orden Constitucional pero también como símbolo de lo que quiero para mi país: una España que no se doblega ante nadie".

Por último, el líder del PP lanzó un nuevo llamamiento a los barones y dirigentes del PSOE contrarios a esta reforma de Sánchez: "Aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración tienen el deber moral de hacer pública su oposición a esta medida e intentar que no siga adelante".