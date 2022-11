Génova descarta la moción de censura contra Sánchez: "Ni Arrimadas ni Abascal nos van a marcar la agenda"

"Ni Arrimadas ni Abascal nos van a marcar la agenda". Así responden en Génova al ser preguntados por la propuesta que Inés Arrimadas realizó el pasado viernes a Alberto Núñez Feijóo. Tras conocer la propuesta que el PSOE y Podemos registraron en el Congreso para eliminar el delito de sedición, la líder de Cs pidió a los populares presentar una moción de censura.

Desde la formación naranja argumentaban que "presentarla era una obligación moral por parte de la oposición ante el atropello que está cometiendo Sánchez" y, aunque no se iba a ganar, sí que podría "dilatar los tiempos y acercar el debate de la sedición un poco más a las elecciones de mayo". Algo que, creen en Ciudadanos, perjudicaría al Ejecutivo que quiere llevar a cabo la reforma "rápido y pasar página".

Este lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, se sumó a esta propuesta y ofrecía su apoyo para llevarla a cabo. "Apoyaremos cualquier iniciativa que sirva para desalojar a Sánchez y convocar elecciones anticipadas", dijo.

"Ahora mismo no serviría para nada"

Pero desde el PP descartan esta posibilidad porque no consideran que "sea el camino adecuado": "Ahora mismo no serviría para nada", aseguran explicando que no dilataría tanto los tiempos. "Esa herramienta tiene solemnidad y hacerla para dilatar los tiempos no nos parece correcto", explican. "La primera moción de censura la va a vivir Sánchez en mayo, en las elecciones autonómicas y municipales", aseguran desde el Partido popular.

Este mensaje se lo trasladó este lunes Feijóo a sus barones en la reunión del Comité Ejecutivo del partido que tuvo lugar en Génova en el que estuvieron, entre otros, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz, Juanma Moreno.

El Partido Popular tampoco pedirá manifestarse contra este "ataque a la igualdad de todos los españoles". En cambio, desde Vox sí que han convocado manifestaciones tanto el día 19 en Barcelona y el domingo 27 en Madrid "frente al Gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición".