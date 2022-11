Golpe de efecto de 8TV, una televisión autonómica catalana privada que pretende competir con la pública TV3, ha emitido una versión de First Dates, el programa de primeras citas que conduce Carlos Sobera, pero con los participantes desnudos.

Milena, una joven rusa de veinte años y que se expresa en un perfecto catalán, fue la primera concursante. Tenía que elegir entre tres pretendientes desnudos. Ella veía sus cuerpos al natural, pero no sus caras. Igual que ellos a ella. Si "conecta" con alguno de ellos, la televisión les paga una cena romántica en un restaurante de postín y a partir de ahí es cosa de los concursantes, apunta pícaro el presentador, Frank Blanco, un ex de laSexta.

El espacio se llama Strip Dates y es el último intento/invento del empresario italiano Nicola Pedrazzoli para levantar la audiencia de 8TV, una televisión privada catalana que utiliza la frecuencia que le vendió el conde de Godó, propietario de La Vanguardia y la emisora RAC 1, tras constatar que no había espacio para otra televisión separatista en Cataluña entre TV3 y el canal catalán de TVE.

Pedrazzoli, que trabajó para Berlusconi en Italia, lleva más de una década tratando de encontrar un hueco en el particular espacio audiovisual catalán. Sus orígenes en España remiten a una televisión local de Sabadell en los tiempos del alcalde socialista Manuel Bustos, quien tras una larga trayectoria al frente de la ciudad barcelonesa (1999-2012) fue condenado a tres años de cárcel por retirar multas de tráfico a los amigos, igual que Al Capone fue condenado por defraudar al fisco.

Porno "soft" y un padre franciscano

En la aventura del emprendedor italiano se mezclaban el porno soft nocturno y los debates moderados por el padre franciscano Carlos Fuentes con la participación estelar de Javier Nart y Ramoncín.

Pedrazzoli paga a toca teja, sin mandangas, pero no acaba de encontrar el nicho. Tras una temporada de letargo a mediados del proceso separatista, Pedrazzoli lo intenta de nuevo. Hace ya casi un par de años que aprovechó la venta a la baja de la frecuencia televisiva autonómica de La Vanguardia para reaparecer en el escenario televisivo de Cataluña. Se presentó en sociedad con el "argumento" de que pretendía crear una televisión constitucionalista alternativa a TV3, un espacio donde tuvieran cabida las voces a favor de España y que difundiera un mensaje conciliador.

La realidad es que la televisión de Pedrazzoli acoge al exdirector de TV3, Vicent Sanchís, al exportavoz de Junts per Catalunya (JxCat) y exdirector de la radio de Godó Eduard Pujol, a Pilar Rahola exarticulista de La Vanguardia y musa de TV3, Artur Mas y Carles Puigdemont, así como todos los opinadores separatistas que no tienen cabida en TV3. En otro alarde de audacia, Pedrazzoli contrató las entrevistas que hace Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso. Pero las audiencias son nefastas. De ahí la versión del First Dates en pelotas. Carne fresca para la última aventura audiovisual separatista en una televisión que presume de admitir tertulianos contrarios al separatismo. 8TV, Mamachichos y mamamichas por la república catalana con tontos útiles.