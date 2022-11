Marlaska no será investigado en el Congreso: PP y Vox no apoyan la comisión impulsada por Podemos y Bildu

Aunque consideran que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, debe dimitir por lo sucedido en Melilla el pasado mes de junio, Partido Popular y Vox han decidido este viernes no apoyar la comisión de investigación solicitada por Podemos y Bildu en el Congreso de los Diputados.

La Junta de Portavoces ha frenado esa iniciativa que llevaba la firma de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, el BNG, Junts, PDeCAT y la CUP. En ese texto, entre otras cosas, se pedía investigar el número de víctimas que dejó el salto masivo a Melilla el pasado 24 de junio pero también "la pasividad", con la que, en opinión de los firmantes, actuaron policías españoles.

Algo que el PP y Vox no "podían" apoyar por mucho que crean que el titular de Interior tiene que dimitir. "No podemos permitir que, a petición de Bildu, se ponga en duda la labor de nuestros agentes", aseguran fuentes parlamentarias populares.

Comparecencia el 30 de noviembre

Fuentes parlamentarias explican que el Partido Popular aún puede presentar su propia comisión de investigación sobre los hechos, una vez que comparezca el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska que lo hará el próximo 30 de noviembre. Pero primero, el PP quiere escuchar las explicaciones del Ejecutivo.

"Nosotros no vamos a cambiar compromiso con el Estado. No es fácil gestionar los problemas en la Valla y, aunque todo parece indicar que Marlaska no contó la verdad, hemos pedido que comparezca antes de juzgarle en una comisión", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo desde Barcelona.

Además el Ministerio del Interior tendrá que poner a disposición del Congreso las imágenes de la tragedia del pasado junio. "Todos los grupos podrán acceder al visionado de las imágenes que están en poder del Gobierno", ha confirmado la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Isaura Leal, en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

"Viene de las orejas"

Desde el PP han presumido que Marlaska "viene de las orejas a dar explicaciones" según ha afirmado Cuca Gamarra que ha afeado al Gobierno "no dar explicaciones desde el minuto uno". La portavoz popular ha esperado que el 30 de noviembre Marlaska "rectifique, reconozca que ha mentido, que dé toda la información y que, después de esa comparecencia, dimita".

En el PP se reservarán a escuchar las explicaciones del ministro de Interior para actuar. "La comisión de investigación hoy no ha sido apoyada pero no decae", ha afirmado mientras que se ha reservado "activar la comisión que crea oportuna el PP".