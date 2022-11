La Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha traído a España a una delegación del Parlamento de Ucrania. El programa de actos incluía una visita al Congreso de los Diputados para recibir el apoyo de todos los partidos. Pero no ha sido así: PSOE, PP y Vox han acudido a la cita. Podemos, ERC y Bildu ni se han acercado. Y PNV ha estado en la reunión previa, con la representación de Australia, y luego se ha ido.

Resultado: el diputado de Vox, Víctor González se ha disculpado por la ausencia como miembro del Congreso y ha recordado que todos los ausentes defienden causas "separatistas". Hay que recordar que Podemos ya ha tramitado una proposición no de ley en ese mismo Congreso en la que ha solicitado la rendición de Ucrania y el pacto con Rusia. Justo cuando Rusia empezaba a ceder terreno ante el ejército de Ucrania.

En total han acudido a la cita cuatro representantes del PSOE, encabezados por Zaida Cantera. Cuatro del PP, liderado por Ignacio Echániz. Y otros tres de Vox, encabezados por Víctor González. Y fin. La reunión no ha sido ninguna sorpresa. Estaba incluida en la agenda oficial y programada con antelación para que todos los grupos políticos supieran que acudía una delegación de parlamentarios ucranianos.

Se citaba en esa agenda como "Reunión. Invitada la Mesa y Portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores. Visita al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Mesa y Portavoces de la Comisión de Defensa de una delegación de Ucrania que va a participar en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN". Y se recordaba más tarde: "18-11-22, 13:15 h. se reunirá conjuntamente con MyP Comision Defensa. Sala Mariana Pineda. SRC". Y ni confirmación ni asistencia.

Todos los portavoces de las comisiones de Defensa y Exteriores estaban invitados. Es más, según las normas del Congreso, si ellos no podían acudir, podía asistir un sustituto. Ha situación ha sido tan tensa que el diputado Víctor González, de Vox, ha decidido pedir perdón ante la representación de Ucrania y ha recordado que todos los que han boicoteado el acto defienden causas separatistas en España.

La visita al Parlamento español se había concertado dentro del programa de actos de los países asistentes a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que celebra su 68ª Sesión Anual entre el 18 y el 21 de noviembre en Madrid. Y, obviamente, el grueso de los debates se ha centrado en la invasión de Rusia sobre Ucrania y en el necesario apoyo a este país atacado por las fuerza de Putin. Y en ese contexto, los socios de Gobierno de Pedro Sánchez han decidido hacer el vacío a los representantes de Ucrania.

Hay que recordar que Podemos ya ha dado más muestras de su línea con respecto a Rusia. No sólo se opuso al envío de armas para que Ucrania se pudiera defender del ataque de Putin. No sólo cree que se deben retirar las tropas europeas enviadas a las proximidades de Ucrania por si el ataque ruso se extiende a otros territorios. No sólo piensa que la OTAN es una provocación a Rusia. Sino que, además, cree que se debe negociar con Putin para ceder una parte de Ucrania.

"El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común" presentó hace meses un texto en el Congreso ofreciendo su sabiduría "diplomática" como bálsamo que podría, según su versión, acabar con el ataque de Rusia a Ucrania y con la crisis energética de un plumazo. El plan escondía, simple y llanamente, el deseo de llegar a un acuerdo con Rusia, cediendo y ofreciendo la rendición de Ucrania.

Podemos lo hizo, para que quedara constancia oficial, bajo la forma de una proposición no de Ley "sobre la negociación diplomática para buscar un fin inmediato de la guerra en Ucrania para su debate y aprobación en Pleno". Lo firmó su portavoz Pablo Echenique.