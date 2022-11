Catástrofe para Pedro Sánchez: el Tribunal Supremo no salvará al Gobierno con la ley del 'sólo sí es sí' Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "la Ley de Irene Montero ya no tiene arreglo, no hay solución".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE