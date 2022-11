Este domingo continúa bajo custodia policial el principal sospechoso del secuestro, abuso y asesinato de Vanessa, una menor española de 14 años que residía desde hace un año en una localidad del sur de Francia donde han ocurrido los hechos.

El arrestado es un ciudadano francés de 31 años que obedece al nombre de Romain, según los medios franceses locales, que aseguran que ha confesado no solo que ha secuestrado a la adolescente española, sino que ha abusado sexualmente de ella y posteriormente la ha estrangulado. De momento la Fiscalía no ha querido confirmar estos extremos hasta que no acabe la autopsia de la menor.

Los hechos han ocurrido en la localidad de Birac-sur-Trec, cerca de Tonneins, una pequeña localidad entre Burdeos y Toulouse.

Al parecer el hombre, empleado de una empresa temporal y con problemas de alcoholismo según algunos conocidos, raptó a la joven Vanessa el viernes cuando salía del instituto, la introdujo en su vehículo, abusó de ella, la asesinó y abandonó sus restos mortales en una casa abandonada del citado municipio francés.

No figuraba en los ficheros policiales

El caso ha conmocionado a la sociedad francesa dado que se trata de un asesino que, siendo menor de edad en 2006, ya fue condenado por agresión sexual. Sin embargo, según la Fiscalía, no figuraba en los ficheros policiales de depredadores sexuales ni había tenido un seguimiento psicológico.

La madre de la menor ha tenido que ser ingresada en el hospital ante el shock psicológico sufrido y tan solo ha trascendido sobre la familia de Vanessa que habían emigrado hace un año desde España a Tonneins.

Este trágico asesinato se ha conocido después de que este sábado decenas de miles de personas se manifestaran en París y otras grandes ciudades de Francia para reclamar una legislación que ponga fin a la "impunidad" de cualquier tipo de agresión motivada por cuestiones de género.