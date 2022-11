Alarma separatista: el 51% de los catalanohablantes niega que hablar en español perjudique al catalán

La "sumisión lingüística" es el último "concepto" acuñado por la "Plataforma per la Llengua", la entidad sufragada por las administraciones públicas de Cataluña que ejerce como ejército de comisarios lingüísticos voluntarios. La expresión se funda en el último informe sobre el estado de la lengua catalana elaborado por esta organización. Según su encuesta, "el 50,9% de los catalanohablantes cree que cambiar al castellano cuando alguien les habla en esa lengua no implica ninguna amenaza para el catalán".

La "Plataforma per la Llengua" realiza un informe anual sobre la salud del idioma catalán. El del año pasado advertía de que 8 de cada 10 catalanohablantes cambian de lengua cuando alguien les habla en español aduciendo razones "educación" y "respeto". En esta ocasión, la encuesta se ha realizado en las Islas Baleares y el resultado es que 9 de 10 hablantes de la lengua autonómica cambian de registro cuando se dirigen a ellos en español.

"Sumisión lingüística"

"Plataforma per la Llengua" concluye en su informe que "esta actitud de sumisión lingüística generalizada contrasta con el hecho de que muchos residentes no catalanohablantes de origen extranjero tienen interés en aprender la lengua y mejorar su conocimiento: en el caso de Cataluña, 6 de cada diez residentes extranjeros expresan este interés. A pesar de que no todos se acaban matriculando en cursos de catalán, por una cuestión, probablemente de disponibilidad horaria y cargas laborales, las inscripciones a los cursos de invierno del Consorcio de Normalización Lingüística se incrementaron el año pasado en un 31%".

El sondeo aborda otros aspectos, como la transmisión intergeneracional del idioma, que es una de las principales fortalezas del catalán según "Plataforma per la Llengua. "En el caso de Cataluña habla habitualmente catalán el 81,9% de los residentes con, como mínimo, un abuelo catalanohablante y el 92% de los que tienen tres o cuatro abuelos catalanohablantes", apunta el informe.

También se destacan datos como que sólo la mitad de los jóvenes catalanohablantes tienen configurado el móvil en catalán o que el apoyo a la inmersión lingüística en las escuelas es del 82% según su encuesta mientras que en el último sondeo de la Generalidad el porcentaje baja al 76%.

Consigna: no pasarse al español

Dado este contexto, la "Plataforma per la Llengua" insta a los catalanohablantes a no cambiar nunca de idioma cuando se les dirijan en otras lenguas y más aún si les hablan en español. Su informe es la última aportación a la tesis de las administraciones públicas catalanas sobre el retroceso del catalán que justifica operaciones como la negativa a acatar la sentencia judicial del 25% de español en la enseñanza obligatoria.

En Barcelona se habla más el español

La anterior vino de la mano del Ayuntamiento que preside Ada Colau. Se trató de otra encuesta en la que se alertaba de que sólo el 28,4% de los jóvenes de Barcelona habla catalán de manera regular, frente a un 62,2% que se expresa español y un 9,4 que habla en otras lenguas. Los últimos datos municipales al respecto databan de 2015. En aquel año, el porcentaje de catalanohablantes era del 35,6%. Quienes hablaban habitualmente en español eran el 56,4% y sólo un 6,1% tenía otras lenguas como primera opción.

Las propuestas de Colau

El Ayuntamiento de Colau propone que para fomentar el catalán entre la ciudadanía se lleven a cabo "juegos florales digitales", "charlas de creadoras y creadores de contenidos en catalán en las redes sociales en los centros de educación secundaria", la "creación del Día de la Lengua en Barcelona" y cursos y guías de conversación para los empleados de comercios, entre otras "aportaciones".

Cuarenta años de rodillo lingüístico, de inmersión en las escuelas, miles de millones invertidos en propaganda y la exclusión del español en los ámbitos públicos y en los medios no han servido para nada a tenor de los datos que manejan las administraciones catalanas para justificar sus planes de fomento del catalán en contra del español.