'El Chicle', a juicio por la violación de su cuñada 11 años antes de que asesinara a Diana Quer

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, vuelve a sentarse en el banquillo. Esta vez, acusado de haber violado a la que fuera su cuñada cuando ella tenía 17 años. El reo, que cumple condena en el penal de Mansilla de las Mulas (León) por el asesinato de Diana Quer en agosto 2016, será juzgado ahora por estos hechos que presuntamente cometió en enero de 2005.

La Audiencia Provincial de La Coruña acogerá -los días 22, 23 y 24- el juicio contra el depredador sexual reincidente. El caso de la hermana gemela de su exmujer fue archivado en su día por falta de pruebas. Pero se reabrió a petición de la Guardia Civil a partir del asesinato de la joven madrileña en A Pobra Do Caramiñal y el intento de rapto de una joven de Boiro en diciembre de 2017.

Ésta última logró huir, lo que permitió su detención por el asesinato de Diana Quer. El final de esta joven podía haber sido el mismo, de no haber podido escapar de las garras de El Chicle aquella noche. Tuvo la suerte que dos personas pasaran allí cuando él intentaba meterla en su maletero, de manera que pudo pedirles ayuda y su agresor decidió marcharse por miedo a que le pillaran. Sabía que si era detenido podía terminar pagando por las atrocidades a las que había sometido a la chica de A Pobra.

De hecho, así fue. Abuín fue condenado a 5 años de cárcel por los hechos de Boiro y a prisión permanente revisable por la violación y asesinato de Diana Quer. También tiene a sus espaldas una sentencia a dos años y medio de privación de libertad por tráfico de drogas. Penas que se sumarán a la que -previsiblemente- le será impuesta por el que podría haber sido su primer delito sexual.

¿Su primera víctima?

Vanesa Rodríguez denunció que su cuñado la había violado en enero de 2005. Según declaró, había notado un comportamiento extraño en el novio de su hermana desde hacía un año. Unos meses atrás -en el verano de 2004-, incluso le tocó los pechos. Ella se lo comentó a algunos familiares y él se enfadó mucho. Desde entonces, se la tenía jurada. El día en que la agredió sexualmente -recogió en su denuncia- se lo reprochó y llegó a decirle que lo que le estaba haciendo era por ser una "chivata". Era su venganza.

El modus operandi fue muy similar al que ha usado para perpetrar las otras agresiones, solo que en este caso la víctima conocía a su verdugo y confiaba en él, por lo que no necesitó forzarla para que se metiera en su coche. Ella estaba esperando el autobús para ir al instituto cuando El Chicle apareció con su vehículo y se ofreció a acercarla. Ella aceptó, pero no la llevó donde habían acordado si no a un lugar apartado.

Su pesadilla empezó al llegar a aquel paraje escondido de un parque del municipio de Lousame, en La Coruña. El que en ese momento era novio de su gemela (después se convirtió en su mujer), paró el vehículo, le quitó el móvil, cogió un cuchillo y la obligó a ponerse un camisón, para después agredirla sexualmente. Según explicó ella misma, no se resistió. "Me quedé inmóvil hasta que terminó".

La violó y después la amenazó con matar a su hermana y a su sobrina (su propia hija), si le contaba a alguien lo que había sucedido. También le aseguró que después iría a por ella y a por sus padres. Tanto la Fiscalía como la acusación particular le atribuyen un delito de agresión sexual con acceso carnal y piden para él 15 años de prisión, así como una indemnización de 30.000 euros para su víctima, por el sufrimiento psíquico y los daños morales causados.