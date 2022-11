'El Chicle' niega la violación a su excuñada pero ella se ratifica: "Me quedé inmóvil esperando a que terminara aquello"

Pasadas las diez la mañana de este martes, arrancaba -en la Audiencia Provincial de La Coruña- el juicio contra José Enrique Abuín Gey, acusado de agredir sexualmente a la que fuera su cuñada, Vanessa Rodríguez, el 17 de enero de 2005. Entonces, él era el novio de su hermana y ella sólo tenía 17 años. Durante su declaración por videoconferencia desde una sala aledaña -para evitar encontrarse con su presunto agresor-, la mujer se ha ratificado: El Chicle la violó y la amenazó para que no lo contara. La Fiscalía pide para él una pena de 15 años de cárcel.

En aquella época -ha señalado- ella vivía con sus padres en Catoira y cada día iba al instituto en autobús. Aquella mañana no lo hizo. "Me llamó José Enrique diciéndome que le tenía que dar 20 euros a mi padre. Ya no lo cogí". "Me propuso llevarme", ha recordado, "pero él se desvió". "Me llevó a esa pista junto a una capilla donde pasó todo". Un paraje apartado del municipio coruñés de Lousame que habría sido el escenario de la terrible agresión descrita por Vanessa.

"Cerró el coche, me cogió el móvil y sacó un cuchillo. Me dijo que me desnudara. Me pasó el cuchillo por la garganta y me dijo que le hiciera una felación. Se puso un condón. Me hizo ponerme un camisón. Le dije que no se la quería chupar, así que puso el cuchillo en mi costado y se puso encima de mí. Sentí un pinchazo y entonces me dejé para que acabara", ha relatado. "Me quedé inmóvil esperando a que terminara aquello".

Cuando "aquello" pasó -usando las palabras de la propia víctima-, Vanessa se dirigió al instituto "destrozada". "Estaba desorientada, muy nerviosa, estaba mal. Fui al baño y mandé un SMS a una compañera y me quedé con ella", ha apuntado. "Le conté lo que había pasado y ella trataba de tranquilizarme". La amiga, que también ha testificado este martes, ha corroborado su versión.

Tanto ella como la hermana de la denunciante (que entonces era la novia de Abuín) han confirmado que aquel día ella les contó lo sucedido mientras "lloraba sin parar". Su gemela incluso ha asegurado que Vanessa le dijo "que Enrique la había violado" y ella "la apoyaba". Pero con los años volvió a tener "una buena relación con Enrique", Aquel tema "se convirtió en tabú en casa", ha añadido. Cabe recordar que acabó siendo la mujer del acusado, aunque en la actualidad no lo es.

El Chicle lo niega

Abuín se ha declarado inocente. Cuando la Fiscalía le ha preguntado si había tenido alguna relación sexual con la que fuera su cuñada, la respuesta ha sido tajante: "No". Lo único que ha reconocido es que entre ellos había bastante tensión debido a que ella lo había acusado de "unos tocamientos" que -ha asegurado- no habían ocurrido.

El acusado ha mantenido una actitud de víctima, durante esta primera sesión juicio. Antes de empezar con su declaración ha reclamado que le quitasen las esposas y no se usase su alias. "No soy agresivo" y "no voy a hacer ninguna tontería", ha señalado. Aparentemente colaborativo, ha advertido a la juez que declararía lo que recordase. De lo que se ha mostrado convencido es de que no vio a su cuñada aquella mañana.

Vanessa, por el contrario, no sólo ha declarado que la violó. También ha asegurado que la amenazó con matar a su hermana, su sobrina y a ella misma. Según ha relatado, lo hizo el día de los hechos -después de eyacular- y también en los días posteriores -vía telefónica-. Como consecuencia de lo descrito anteriormente, ella se encontraba "mal" y dejó de salir.

"No es suficiente"

Juan Carlos Quer, padre de la madrileña violada y asesinada por Abuín en 2016, ha acudido a esta primera sesión del juicio "en nombre" de su hija. Antes de entrar, se ha parado a contestar a los periodistas que esperaban en la puerta. "Mi mensaje a los políticos es que espero que se aprenda de esto", ha aseverado -visiblemente afectado-. "Son 17 años los que han pasado", ha señalado en referencia a la violación que se juzga estos días y que presuntamente cometió El Chicle en 2005.

"Si este individuo hubiera estado en prisión, la vida de Diana no hubiera finalizado en el modo en el que finalizó, ni la niña de Boiro hubiera tenido que salir del maletero en las condiciones en las que tuvo que salir para salvar su vida", ha añadido. "Con los depredadores sexuales reincidentes, educar -y sólo educar- no es suficiente". "Ojalá todo esto sea un antes y un después", ha deseado, "y no haya víctimas inocentes que tengan que pagar por una legislación que no es adecuada".

Cabe recordar que Abuín cumple condena en el penal de Mansilla de las Mulas (León) por el asesinato de Diana Quer en agosto 2016 y que también fue condenado a 5 años de cárcel por el intento de secuestro de una joven de Boiro en diciembre de 2017. De confirmarse, la violación de la que fuera su cuñada en enero de 2005 podría ser la agresión con la que El Chicle inició su trayectoria como depredador sexual.