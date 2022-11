El juez Pedraz concluye la investigación sobre el líder del Frente Polisario por tortura sin procesarlo

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado la conclusión de sumario sin procesamiento en la causa abierta por la querella presentada por el activista Fadel Breica contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali y otros por delito de tortura.

En un auto, el magistrado, que toma esta decisión en línea con los solicitado por la Fiscalía, explica que "de las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados".

Añade que las testificales practicadas se basan en meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos. No queda constatado, apunta el instructor, que Ghali "ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara".

"Con ello, practicadas cuantas diligencias se han podido realizar para la comprobación del delito, participación que han tenido los investigados y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", concluye el juez.

El sumario se eleva ahora sin procesamiento a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que deberá decidir sobre el sobreseimiento o continuación de la causa.

La investigación contra Ghali en Zaragoza se prorroga 6 meses

Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha decidido ampliar la investigación del caso Ghali sobre la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental por la entrada ilegal de Brahim Ghali a nuestro país para tratarse de covid-19.

El instructor se encuentra a la espera de recibir una comisión rogatoria desde Argelia. El auto de ampliación lo dicta el magistrado para el plazo que va del 1 de diciembre al 30 de mayo al declarar que se trata de una instrucción compleja y no podía completarse en los seis meses estipulados.