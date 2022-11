Golpe en el Tribunal de Cuentas: Chicano rebaja a escondidas un 40% las sanciones a partidos por financiación ilegal

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha rebajado a escondidas un 40% las sanciones económicas impuestas a partidos políticos por financiación ilegal. Este tribunal pasó a ser controlado por los socialistas tras el pacto de renovación alcanzado el año pasado entre el PSOE y el PP que dirigía Pablo Casado.

Esta rebaja encubierta de sanciones a partidos políticos se produce en plena polémica tras la eliminación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del delito de sedición, la reducción de penas a violadores por la Ley del ‘sólo sí es sí’ de Irene Montero o la intención de reformar la malversación que beneficiaría a los golpistas del 1-O y al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por el caso de los ERE.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que "dada la importancia de la cuestión, Enriqueta Chicano convocó un Pleno extraordinario del Tribunal de Cuentas que se celebró el pasado 18 de octubre. La presidenta llevó al orden del día un acuerdo por el cual, a partir de ahora, todos los partidos políticos se beneficiarán de una rebaja del 40% de sus multas por pronto pago".

"Este acuerdo no se publicará, ni se informa a la opinión pública: todo queda en casa", añaden. Cabe destacar que el tribunal que preside Chicano sí dio publicidad en septiembre a las sanciones que impuso a varias formaciones política, sin embargo, esta rebaja del 40% ha sido ocultada. La ley que debe aplicar el Tribunal de Cuentas en este asunto es la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP).

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que la rebaja a escondidas de Chicano consiste en "aplicar a los partidos políticos la misma solución que a los conductores infractores: la rebaja por pronto pago, es decir, si no recurres la sanción de tráfico de la DGT y pagas la multa, te ahorras hasta un 50%". En este caso, si los partidos políticos infractores no recurren la sanción y la pagan pronto, el Tribunal de Cuentas les perdonará el 40% de la multa que por ley les correspondía.

"El problema es que la rebaja por pronto pago está en la ley de procedimiento administrativo pero el Tribunal de Cuentas no es una administración pública normal, sino un órgano constitucional, que cuenta con su legislación propia (la LOFPP) y esta normativa no contempla en ningún momento que puedan rebajarse las sanciones a los partidos políticos", subrayan. La Ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre), que contempla el beneficio del pronto pago, no se aplica a los órganos constitucionales.

Recordamos que el Tribunal de Cuentas audita la contabilidad de todos los partidos políticos españoles, sean de ámbito nacional, regional o local. Todos las formaciones deben remitirle sus cuentas anuales, con el máximo detalle de sus ingresos y gastos. Si los partidos no rinden sus cuentas, o si los auditores profesionales del tribunal observan alguna irregularidad, las sanciones que se deben imponer son muy severas.

La rebaja encubierta ya se aplica

Una resolución del Tribunal de Cuentas a la que ha tenido acceso este diario recoge ya la rebaja encubierta por pronto pago a una formación política denominada Partido Socialista Federal que fue sancionada con 100.000 euros por dos infracciones muy graves, al no presentar las cuentas anuales de los ejercicios 2017-2018 y 2019-2020.

La resolución recoge que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.1 y 3 de la LPACAP (Ley de aplicación supletoria a los procedimientos sancionadores regulados en la LOFPP), la formación política podrá reconocer su responsabilidad dentro del plazo otorgado para la formulación de alegaciones al presente acuerdo de inicio, lo que llevará aparejada una reducción de un 20% de la sanción que proceda imponer en el presente procedimiento".

"Del mismo modo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 85.2 de la LPACAP, en cualquier momento anterior a la resolución de este procedimiento, podrá llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que supondrá la reducción de un 20% de su importe", añade el escrito.

"La reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que correspondería aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este reconocimiento se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido para formular alegaciones a la iniciación del procedimiento", concluye la resolución firmada por la Secretaría General del Tribunal de Cuentas.

Resolución del Tribunal de Cuentas.

Las sanciones a partidos las endureció el PP en 2015

Recordamos que Mariano Rajoy en su etapa de presidente del Gobierno fue quien endureció las sanciones a los partidos políticos. En el año 2015, el PP decidió combatir la financiación ilegal o irregular de los partidos y el exceso de gastos en las campañas electorales.

La reforma legal se instrumentó a través de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, y su preámbulo exponía lo siguiente: "De acuerdo con el sentir social y el compromiso suscrito por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados durante el mes de febrero de 2013, en el momento presente se hace necesaria la adopción de una ley que incluya nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, con la que se avance aún más en la transparencia y control al que han de estar sometidos".