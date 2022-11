Bochornoso silencio ante la expulsión de más de tres millones de ciudadanos del Congreso

El Mundo

"Sánchez monta un TC obediente y agrava la crisis institucional". Va a por todas. El editorial se echa las manos a la cabeza, como si no conociera ya al individuo. "Pedro Sánchez ha cruzado otra línea roja en la colonización y el descrédito de las más importantes instituciones con el nombramiento de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional (TC). Es la primera vez que un ex ministro es aupado por su propio Gobierno hasta el órgano que actúa como intérprete supremo de la Constitución". Si ya nombró fiscal general a una ex ministra, de qué nos extrañamos. "Con su designación y también con la de la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, avanza con un descaro ostensible la politización del máximo árbitro de los poderes del Estado", nombrando a "dos vocales que puedan actuar con la obediencia debida". Tampoco es que sea una gran novedad. Como admite El Mundo, "en España los dos grandes partidos siempre han nombrado a juristas ideológicamente cercanos para el TC".

"Se abre ahora una grave crisis en el TC, pues el nombramiento de los dos vocales del Gobierno debe hacerse efectivo junto a los dos que corresponden al CGPJ, donde aún no hay pacto. Un precio que pagaremos todos". Hoy habrá una auténtica revolución en el Metro.

Federico Jiménez Losantos cree que esto demuestra que "Sánchez está dispuesto a ir hasta el final en la destrucción del orden constitucional". Sánchez ha nombrado a Campos "para cambiar la Constitución por la puerta de atrás, al modo bolivariano, timando al pueblo y robándole lo que es suyo, que es la nación española, una e indivisible, según reza la Constitución que votó la aplastante mayoría de los españoles".

"La otra candidata es la que urdió el incumplimiento de la sentencia en Cataluña del 25% de enseñanza en español. O sea, que iría al Constitucional para lo mismo que Campo: legalizar el referéndum separatista catalán, al que seguiría el vasco y el desastre". Pensemos con optimismo que no le dará tiempo en el año y medio que le queda en Moncloa.

Lo que sí se recrudece es la cacería contra Vox, aunque hay que rebuscar para encontrar la información. "Retiran la palabra a Vox en el Congreso por emplear el término "filoetarra" y el grupo abandona el Pleno". ¿Harán lo mismo cuando algún diputado ya sea de Podemos, del PSOE, Rufián o toda esa caterva de violentos políticos que anidan en el Congreso llamen fascista a algún diputado de Vox? Vox representa a un gran número de españoles, guste o no, más que Podemos, ERC o Bildu. Ahora resulta que los del terrorista Otegi no son filoetarras. Todo un golpe de Estado delante de nuestras narices.

El País

"Tragedia en la frontera de Melilla: el papel de Marruecos y España en las muertes del 24-J". "Interior insiste en que no hubo ningún muerto en suelo español en la tragedia de Melilla". Contento tiene que estar Marlaska con el periódico del régimen. ¿Ha decidido Sánchez cargárselo de una vez? Porque El País actúa a las órdenes de Moncloa.

"El Congreso rechaza la revisión de la ley del ‘solo sí es sí’". Están encantados de que los violadores salgan a la calle. Dice Xosé Hermida más contento que unas pascuas que "el debate se celebró en ausencia de Vox, que poco antes había abandonado el pleno después de que le quitasen la palabra a su diputada Patricia Rueda por negarse a retirar el término "filoterroristas" en alusión a los socios del Gobierno. El partido de extrema derecha tenía previsto que interviniese la diputada Carla Toscana, la misma que la pasada semana desató un gran escándalo en la Cámara por sus insultos machistas a la ministra de Igualdad. Eso facilitó que el tono del debate no se desmandase en ningún momento, aunque dejó a los populares un tanto solos en su acometida contra la ley". El País, el periódico oficial del golpe de Estado contra más de tres millones de ciudadanos a los que se les ha amordazo y arrebatado el voto. Y lo que dijo Toscana no era ningún insulto. Sólo una verdad como un templo expresada con pésimo gusto.

Tampoco resalta El País que "Vox abandona el pleno del Congreso tras exigirle la Presidencia retirar una acusación de "filoetarras"". Vamos, que les han puesto una mordaza a los representantes legítimos de muchos españoles por decir la verdad. Como volvamos a oír la palabra fascista habrá que reeditar el rodea el Congreso. "Abascal compareció para denunciar "el asalto del Gobierno a todas las instituciones". Esto ya es más que un asalto, es un golpe contra la soberanía popular. "El incidente se ha producido después de que la presidencia tomase una actitud más severa para evitar insultos en los debates", dicen a dúo Xosé Hermida y Javier Casqueiro. Parece que fascista no entra en la consideración de insulto. Ni nazi, ni asesina. Solo lo que diga Vox.

"La formación ultra ha protagonizado varios incidentes machistas e insultos en esta legislatura", dicen los supuestos periodistas sin mencionar los insultos de Podemos o Rufián. Habrá que rastrear el diario de sesiones para desenmascarar a los comisarios políticos del régimen sanchista.

ABC

"El Constitucional descarta avalar los nombres del Gobierno sin tener los del Poder Judicial". "El Gobierno ha dado su paso más contundente y arriesgado para forzar de manera unilateral la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional, y garantizarse así no solo una composición afín en el órgano más politizado desde que comenzó su andadura en 1981, sino un blindaje de constitucionalidad para las leyes aprobadas por Pedro Sánchez y sus pactos con el independentismo", dice el editorial. "Las puertas giratorias siguen vigentes, la independencia de criterio es una quimera, y nada queda de toda aquella palabrería con la que La Moncloa se ha empeñado en repetir durante meses que su interés es despolitizar la justicia". ¡Sánchez mintió, paren las máquinas!

Alberto García Reyes dice que "el presidente con menos votos de la democracia está destrozando el régimen de libertades que le ha permitido a él llegar a donde jamás pudo soñar. Sánchez es la piqueta de España. Todo ha quedado devaluado a su paso". "No quedan en pie ni los edificios ni las ideas que conforman nuestro mayor periodo de prosperidad. Ni los avisos desde Bruselas sobre la degradación de los estándares democráticos, ni sus propias opiniones sobre las puertas giratorias de los políticos, ni acaso un elemental sentido de la vergüenza han frenado al presidente en su singladura populista". Ya solo le faltaba asaltar el Congreso y expulsar a millones de votantes y lo hizo ayer.

"Expulsada del Pleno del Congreso una diputada de Vox por negarse a retirar la palabra «filoetarra»". Firma Servimedia. El periódico centenario no consideró importante que este golpe a soberanía nacional lo cubriera uno de sus periodistas.

La Razón

"Moncloa se negó a darle al PP los nombres de sus candidatos al Constitucional". ¿Desde cuándo ha contado Moncloa con el PP para algo? Dice el editorial que estos nombramientos "suponen una pérdida grave de la autoritas en una institución clave en nuestro ordenamiento jurídico ante una opinión pública que contempla atónita el asalto socialista al Poder Judicial". La opinión pública contempla atónita muchas cosas, también el silencio de la prensa sobre el acoso a Vox mientras Podemos campa a sus anchas por el insulto y la violencia política.

"Si la Justicia española ya presentaba los desajustes propios del exceso de intervencionismo de los ejecutivos de turno en la conformación de los órganos de gobierno y del TC, lo que está sucediendo, un asalto gubernamental en toda regla, en el que no se ahorran términos deslegitimadores de las decisiones de los jueces, terminará por minar la confianza de los ciudadanos en su sistema judicial, con las inevitables consecuencias sociales. Sin olvidar que desde las instituciones europeas se observa con creciente preocupación unas prácticas que recuerdan estrechamente a lo sucedido en Polonia o Hungría". Las instituciones europeas no van a chistar a Sánchez. Ni siquiera han sido capaces de reprocharle los ataques continuos a la prensa no afín o a los jueces. Dan vergüenza.

Vicente Vallés se rebela contra la nueva dictadura podemita-sanchista. "Desde los tiempos del felizmente extinto régimen anterior no se había vivido en España un periodo de mayor control macarthista que el actual, incentivado con pasión desde las esferas del poder. Aquello que es moralmente admisible lo marcan ahora los ministerios del autodenominado gobiernomasprogresistadelahistoria, igual que en los tiempos oscuros, lo admisible y aquello que no lo era se establecía en el palacio de El Pardo".

"Si a alguien se le ocurre preguntar por la ropa interior en un ambiente divertido, las tropas de la nueva moralidad, prietas las filas, cumplirán la orden de destruir al señoro en cuestión, igual que los eficientes censores de la dictadura fijaban cuál era el largo que debía tener la falda y cuánta la generosidad del escote que se podía mostrar en televisión o en el cine. Y ahora, los neocensores han decretado la autocensura".

"Ándese el lector con cuidado, no vaya a ser que un día pregunte a alguien cómo está, y esa amable interpelación interrogativa sea interpretada como un admirativo «¡cómo estás!». Acabará usted en la hoguera de la nueva inquisición". Y como diga filoetarra le retiran el derecho a voto. Eso sí, si es usted de izquierdas puede llamar facha, fascista, nazi, o asesina a quien le salga de las narices y será recibido con aplausos. La noticia de la expulsión de Vox no he conseguido encontrarla.