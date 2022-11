El detenido por el asesinato de la frutera de Lugo tenía en su casa el portátil de la víctima

Ni su ex pareja, ni el vecino acosador. El detenido por el asesinato a cuchilladas de la frutera de Lugo es un hombre de nacionalidad colombiana que Cristina Cabo Luján había conocido la misma noche del suceso. Según informa la Policía Nacional, el varón -de 32 años- llevaba apenas dos meses en la ciudad y había sido identificado unos días antes por el hurto de un bolso y amenazas a su propietaria.

Las pesquisas realizadas hasta el momento han confirmado que la víctima -de 42 años- y el presunto autor del crimen se vieron por primera vez el sábado por la noche en un local nocturno. "No hubo contacto previo". Se encontraron, entablaron conversación, se tomaron una copa y salieron juntos del establecimiento. Hasta ahí, todo normal.

Pero los agentes encargados del caso han terminado dando con él, tras descartar a los primeros sospechosos. Lo han revisado "todo": cámaras, movimientos, personas... Y es precisamente la investigación de familiares y amigos de ambos lo que ha permitido acelerar la resolución del caso. El joven arrestado "fue delatado por su entorno", que ha sido "muy colaborador".

Así lo aseguran fuentes policiales cercanas a la investigación que no han querido especular sobre el móvil del crimen. "Está por determinar". Lo que sí confirman, ya que es un hecho constatado, es que Cristina fue asesinada la misma noche que desapareció y que el colombiano detenido tenía efectos de la víctima en su casa. Entre ellos, su ordenador portátil.

Investigación récord

El barrio de La Milagrosa, donde Cristina regentaba la frutería A despensa do avó Francisco, está consternado desde que se hallara su cadáver el pasado domingo, en su domicilio de la Rúa Quiroga. Presentaba evidentes signos de violencia y múltiples cortes en diferentes partes del cuerpo.

La policía se personó en la vivienda tras el aviso de su hermana, que no conseguía contactar con ella y había acudido a su casa. Se la encontró muerta en su dormitorio, cosida a puñaladas. La familia no había tenido noticias de Cristina desde la tarde anterior, pero no podían imaginar el fatal desenlace.

Según el desarrollo de la investigación, la mujer se había cruzado con la persona equivocada aquella noche. Eso sí, su detención se ha producido en un "tiempo récord". Los agentes confirman que además que el presunto homicida opuso "una gran resistencia" durante el arresto.

Todo apunta a que el joven colombiano estaba preparando su huida en aquel momento. No obstante, los investigadores destacan que continúan practicando diligencias y no descartan la posible implicación de otras personas en el crimen, y -en consecuencia- nuevas detenciones.