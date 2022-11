Uno de los empleados de la Embajada de Ucrania en Madrid ha resultado herido leve este miércoles después que haya estallado en sus manos un paquete que había sido recibido poco antes en la sede de la delegación diplomática, según han confirmado a Libertad Digital fuentes policiales. Esta sede se encuentra en el barrio de la Piovera, muy próxima a la autovía A-2 de entrada y salida de la ciudad.

Las mismas fuentes han explicado que el empleado herido, cuyo cargo o funciones dentro de la delegación diplomática no ha trascendido, solo lo ha sido de una forma leve, tras lo que por su propio pie ha acudido a al centro hospitalario Nuestra Señora de América, a apenas kilómetro y medio de su centro de trabajo, para ser atendido de las heridas que le ha provocado la deflagración del paquete.

La Policía Nacional ha sido alertada de las explosión sobre las 13.00 horas, tras lo que ha enviado varios indicativos al edificio de manera inmediata, entre los que se encontraban guías caninos (para detectar la posible presencia de más explosivos) y un equipo de TEDAX (especializados en la desactivación de explosivos). También se han desplazados varios vehículo de la Policía Municipal de Madrid y de Bomberos.

De forma paralela, se ha abierto una investigación en la que están participando agentes tanto de la Policía Científica como de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional con el objetivo de tratar de esclarecer los hechos. También se ha abierto una causa en el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es José Luis José Luis Calama.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, ha informado a través de sus redes sociales que el ministro ucraniano, Dmytro Kuleba, ha dado "instrucciones para fortalecer la seguridad de todas las embajadas de Ucrania" y ha pedido a las autoridades españoles que "investiguen urgentemente este ataque".

An explosive device hidden in an envelop detonated inside the embassy of Ukraine in Madrid. One staff member injured. FM @DmytroKuleba instructed to strengthen the security of all Ukrainian embassies. He also called on the Spanish authorities to urgently investigate this attack.