Más de 33.000 argentinos han llegado a España en lo que va de año huyendo del peronismo en el que se fija Irene Montero

"En América Latina se ve muy claro el proceso democrático, les miramos con mucha esperanza porque el mapa es claramente progresista en un momento de crisis civilizatoria". Así ponía como ejemplo a Argentina Irene Montero hace unas semanas en su visita al país.

El problema es que su percepción dista mucho de la de los 33.000 argentinos que han llegado a España en lo que va de año. Unas cifras que están empezando a cobrar importancia a juzgar por su reflejo en el INE y en los grupos de llegada que se crean para dar cobijo a todos ellos. Un gran ejemplo es Argentinos por España, en Instagram. Al mando está Leo Lázaro.

La inflación

Para él hay dos razones fundamentales de ese éxodo masivo de argentinos y la primera de ellas es la inflación: "La gente ahora mismo se alegra porque la inflación del último mes es del 6%. Cuando este año tenemos un 100% de inflación acumulada. Una verdadera pasada".

Esto es precisamente lo que motivó la salida de Juan Dermitzakis de su San Carlos de Bolívar natal. Asegura que "la moneda se devalúa todos los días. No todos los meses, todos los días. Y al argentino promedio se le hace cada vez más difícil mantenerse. Ya ni hablamos de lo que es mantener a una familia".

Precisamente, el perfil de los argentinos que llegan a nuestro país ha pasado de la persona joven que busca empleo a familias, con dos hijos y 40 años de media, de clase media alta, como la de Hernán Bolotchi. Él reconoce que no tenía problemas económicos: "Yo en Argentina estaba dentro del 5% que más gana –asegura—. No tenía necesidad de irme del país por una cuestión económica. Pero no me sirve a mí que me vaya bien si miro al vecino y le va mal. Y miro al otro vecino, y le va mal".

Inseguridad y delincuencia

"Yo no siento que tomamos una decisión porque nosotros la queríamos tomar. El país nos hizo tomar la decisión", continúa Hernán. El motivo de su partida no fue otro que el de la inseguridad que sume el país en una oleada de delincuencia. "Mi hijo mayor –recuerda— ya estaba en el colegio y tuvo un par de incidentes de seguridad una mañana y un mediodía que le quisieron robar. Ahí yo me pregunté: ¿Por qué? ¿Qué necesidad?".

"Por cualquier cosa en la calle te matan", sentencia Leo. Argentina está entre los 20 países del mundo con una mayor criminalidad. Sólo el año pasado hubo 3.000 homicidios y el 31% de los hogares fue víctima al menos de un delito. Unas cifras que convierten el día a día de los argentinos en un thriller psicológico: "No se puede salir a la calle ni de noche ni de día, hay que tener toda una estrategia para entrar en tu casa, dar 20 vueltas a la manzana para ver que no te está siguiendo nadie. Incluso todo un procedimiento para entrar en un parking y tener cuidado que no se cuele nadie que luego pueda entrar en tu casa", explica Leo.

Esto es así desde hace varios años, apunta Leo: "Primero lo que hizo la gente es irse de las ciudades a barrios privados a las afueras. Ahora, como eso tampoco basta, la gente se va del país".

Hernán recuerda perfectamente el momento en el que le comunicó su decisión de emigrar a su familia: "Se lo conté a mi viejo y lo primero que dijo fue: ¡Hagamos un asado, vamos a festejar! Había que celebrarlo. Todos lo sintieron como algo positivo. Nunca me dijo si estaba loco o que a dónde iba".

El hecho de que la separación de una familia a kilómetros de distancia sea motivo de celebración, parece una paradoja. Sin embargo, en el caso de un país como Argentina es la verdadera esperanza de progreso. Y así lo veía Hernán: "Los lazos familiares de alguna manera te atan pero, principalmente, mi mujer y yo pensamos en el futuro de los niños. Si esto tenía que suceder dentro de 10 años y mi hijo tenía que emigrar solo por cuestiones similares, era mejor hacerlo juntos y pasar este momento en familia".

¿Por qué eligen España?

El motivo por el que eligen nuestro país es por los lazos que nos unen. Una hermandad histórica que esperan que no se traslade a lo político. Porque si bien señalan las diferencias, sí que alertan de que la senda por la que transita la política nacional, por desgracia, la conocen bien.

Juan recuerda que "en Argentina hay un dicho que dice que Dios atiende, pero sólo en Buenos Aires. Prácticamente el Estado no está en el resto de provincias y el hecho de que todo el mundo se concentre en el mismo lugar, hace que no haya para todos".

El éxodo de este año es ya el mayor que refleja el INE que lleva registrando esta tendencia desde 2019 cuando registró una cifra récord de más de 31.000 argentinos. Un flujo superado con creces en lo que vamos de 2022 y que se prevé que vaya incluso en aumento el próximo año.