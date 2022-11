La tragedia de Melilla del pasado 24 de junio sigue siendo, casi seis meses después de los hechos, un campo de batalla político. Aquel fatídico día, un grupo coordinado de más de 2.000 inmigrantes asaltaron el perímetro fronterizo español haciendo uso de una violencia extrema para tratar de entrar ilegalmente en la ciudad autónoma. La actuación de los agentes de la autoridad marroquí concluyó con más de una veintena de muertos.

Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, buena parte de los partidos de la oposición y de los socios parlamentarios del Gobierno han pedido la dimisión del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, aunque por motivos diferentes. Las izquierdas, poniendo en el foco en que se impida a los inmigrantes asaltar la frontera. Las derechas, por cómo el Gobierno tiene abandonados a su suerte a los agentes de la Guardia Civil y por llevar meses mintiendo.

La popular Ana Vázquez ha acusado al ministro de "utilizar como escudo a la Guardia Civil" y de mentir continuamente en todas las explicaciones que ha dado durante estos meses sobre los hechos que sucedieron el día en cuestión. "Los guardias civiles de la frontera estaban solos, desprotegidos y sin recursos. 75 agentes fueron heridos de un dispositivo de 100. Sólo por eso debería haber dimitido ese mismo día", ha asegurado la parlamentaria.

Las mentiras de Marlaska

"Toda su comparecencia del 21 de septiembre fue mentira. Usted dijo que los marroquíes alertaron a las 5.00 horas. Ahora sabemos que es mentira, no hubo alerta temprana. La Guardia Civil no supo nada del asalto hasta las 8.00 horas. Usted mintió cuando dijo que había 150 agentes, cuando en verdad solo había 5 guardias civiles y 12 en toda la zona. A 120 se llegó mucho después con gente sacada de oficinas, de fiscal… y con policías nacionales y locales", ha explicado.

"Usted mintió cuando dijo que se rechazaron 100 inmigrantes en frontera cuando fueron 450. Dijo que había 6 horas de grabación cuando ahora sabemos por la propia Guardia Civil que hay 8 horas de grabación y la hora y media que faltaba es justo la del patio donde se produjeron las muertes. Usted mintió cuando dijo que colaboró con Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Usted mintió cuando dijo que no conocieron que había muertos hasta el día siguiente", ha continuado.

Vázquez ha denunciado que el ministro ha utilizado "sucias maniobras para ocultarnos la verdad", ha puesto de relieve que "el ministro Marlaska va desnudo por mucho que sus palmeros le digan que va vestido" y tras calificarle de "cobarde" le ha solicitado que presente su dimisión como ministro del Interior.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith-Molina ha destacado que "el 24 de junio se produjo en la frontera de España un asalto violento, perfectamente coordinado, masivo y desproporcionado frente al número de nuestros agentes" que había desplegados. "Hachas, radiales, garfios, mazas… Todo tipo de material contundente. 55 agentes heridos. Fue un asalto violento perfectamente coordinado. Da la sensación de haber sido instruido por asesores militares", ha dicho.

1.500 inmigrantes contra 12 valientes

"Mientras unos atacaban agentes, otros actuaban con las radiales. El asalto masivo no es casualidad. No es casualidad que 2.500 inmigrantes decidieran ir un mismo día a un mismo punto de la frontera. Saben que el número les da ventaja. Fue un ataque desproporcionado. En el mejor de los casos fueron 120 agentes frente a 2.500 asaltantes. En un primer momento, 1.500 asaltantes contra 12 valientes agentes de la Guardia Civil", ha proseguido.

También ha preguntado a Marlaska por qué tiene tanto miedo a que haya podido haber muertos en el lado español de la frontera. "Y si había muertos en nuestro territorio, ¿qué? Se podían haber producido muertos porque los 120 agentes utilizaran su material para defenderse. En las imágenes se ve cómo algunos de los muertos resucitaban. Se hacían los desmayados y, ¡oh sorpresa!, al menor descuido de los agentes españoles se levantaban y salían corriendo hacia el CETI", ha añadido.

"De 2.500 sólo 130 lograron entrar en nuestro territorio. Si el Gobierno fuera nuestro y no suyo, de esos 130 no quedaba ninguno. Primero, felicitar a la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Melilla por su valentía, profesionalidad y servicio a España. Usted no es digno y debe dimitir, no por las calumnias de filoetarras o separatistas, sino por tener abandonados a los agentes en la frontera", ha concluido Javier Ortega.

El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha asegurado que el ministro Marlaska ha acudido al Congreso de los Diputados con una actitud "retadora" y "mentirosa", tras lo que ha pedido al juez metido a político que deje su cargo: "Sabemos que usted no va a dimitir y que Pedro Sánchez no le va a cesar, pero este país no se puede permitir la poca dignidad de tener un ministro como usted".

Marlaska se atrinchera en su versión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha enrocado en la versión mantenida hasta ahora por la tragedia de Melilla y ha negado categóricamente que los agentes del vallado no tuvieran los medios adecuados, que se produjera muerte alguna en la zona española de la frontera o que los servicios sanitarios desplazados a la frontera el día de los hechos no auxiliasen a los inmigrantes heridos en el asalto violento al vallado.

"No tuvimos que lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Estos hechos trágicos sucedieron fuera de nuestro país. Los límites entre países están claros desde hace años. Cualquier conjetura, insinuaciones… siento decirlo pero es una grave irresponsabilidad. Ante acusaciones tan graves a la Guardia Civil nos van a tener a mi en frente y a todo el Ministerio del Interior en apoyo a la Guardia Civil", ha dicho el ministro.

"Han dicho que no se dio asistencia médica. 11 inmigrantes fueron atendido en el Hospital Comarcal de Melilla. Uno de ellos fue operado del globo ocular. Otra persona con una lesión maxilofacial fue operada en un hospital de la Península. También resultaron heridos más de 50 guardias civiles. Alguno ha estado hasta 3 meses de baja por rotura de pómulo o maxilofacial", ha continuado.