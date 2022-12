Diputados del PP se enfadan porque Vox acude a respaldarles: "Se han colado"

Diputados del PP han criticado en privado la "actitud" de miembros de Vox que este jueves por la mañana se han querido sumar a la concentración que los populares han celebrado en la puerta de los Leones del Congreso para pedir la dimisión de Irene Montero: "No estaban invitados, se han colado".

A las once de la mañana de este jueves, los diputados del PP y parte de los senadores de la formación se han concentrado tras una pancarta en la que se podía leer: "No a la rebaja de penas por delitos sexuales ¡Rectificación ya!", un mensaje dirigido a la titular de Igualdad a la que han vuelto a pedir su dimisión.

Minutos después de que comenzase este acto, un grupo de diputados de Vox, encabezado por Iván Espinosa de los Monteros, decidía sumarse a la concentración a pesar de a la falta de solidaridad que mostraron los demás grupos con su partido ante los ataques sufridos los últimos días, señalando al PP por no respaldarles cuando son los de Abascal los damnificados. "Sabemos de qué lado hay que estar", ha dicho en declaraciones a los medios.

El portavoz parlamentario acudía junto a otros diputados del partido, entre los que se encontraba Carla Toscano, que se enfrentó a Irene Montero. También Patricia Rueda, expulsada por hablar de "filoetarras".

Un gesto que no han visto con buenos ojos una gran parte de los diputados del PP, que la han criticado por los pasillos del Congreso durante la jornada de este jueves: "La concentración era del PP", "no estaban invitados, se han colado", "han intentado ganar protagonismo a nuestra costa" o "es como si no te invitan a una boda y vas", son algunas de las frases que han repetido desde la formación popular.