Dos profesoras de un colegio de educación especial de Madrid, la Fundación Gil Gayarre, se enfrentan a varios años de cárcel por vejar, humillar, maltratar e insultar durante meses a siete menores de entre ocho y diez años con síndrome de Down de los que se hacían cargo en ese momento. Sucedió en 2019 pero ahora, cuando está a punto de celebrarse el juicio, el diario ABC ha desvelado datos espeluznantes incluidos en el sumario al que ha tenido acceso.

Esos datos están recopilados en unos audios que grabó una grabadora oculta en un osito de peluche. Los padres de una de las menores afectadas, preocupados por el cambio de actitud de su hija -que pasó de ir feliz al colegio a no querer acudir y presentar cuadros de ansiedad y vómitos- decidieron ocultar una grabadora en un osito de peluche que colgaba de la mochila de su hija.

Durante meses, ese osito de peluche fue testigo del horror que los menores pasaron en el aula. "Gilipollas", "atontados", "bobos", "alelaos" o "sois unos mierdas" son alguno de los insultos con los que estas dos profesoras se dirigían a sus alumnos. Las humillaciones y vejaciones eran constantes: "Me dan ganas de matarte"; "Qué ganas tengo de darte una hostia"; "Te voy a quitar la sordera de un guantanzo" o "¿Que te machaque te gusta? Pues te machaco un poco" son tan solo alguna de las múltiples expresiones que las profesoras utilizaban para dirigirse a sus alumnos.

Hay más frases terribles grabadas por el osito de peluche y que constan en el sumario del caso: "No se puede ser tan inútil. Lo que hace es el gilipollas. ¿A que sí? ¿Te haces el tonto del culo? Pues más tonta del culo voy a ser yo contigo. ¡Te voy a amargar la vida!"; "Déjala que está muy gorda"; "Le he sacado a empujones al patio y le he hecho dar siete vueltas corriendo"; "Este no vale para nada". La lista es innumerable.

Por estas grabaciones, las dos docentes -una profesora y una auxiliar- se enfrentan a varios años de cárcel. La Fiscalía pide para cada una de ellas dos años de cárcel. Las familias que ejercen la acusación particular solicitan entre tres y cuatro años de prisión para cada una y una indemnización de entre 20.000 y 30.000 euros por el daño psicológico y el empeoramiento cognitivo que habrían sufrido los menores por el trato humillante.

Las profesoras quieren invalidar la principal prueba

Sin embargo, las docentes piden ahora que se invaliden las grabaciones al considerar que los audios se obtuvieron de manera ilegal. Además, acusan a los padres de la menor que llevó el osito de peluche en su mochila de cometer un delito de revelación de secretos. Según consta en el sumario, las dos acusadas creen que los padres "realizaron una extracción interesada, sesgada, parcial y descontextualizada de unos minutos de fechas de grabación no determinadas".

Un extremo que, de momento, desmiente el informe de la Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de la Policía Científica que analizó los audios y que concluyó que no fueron manipulados. Según consta en el sumario la policía señala que "no se observan indicios asociados a alteraciones, ediciones o borrados posteriores a los procesos de grabación".

ABC ha contactado con el colegio para conocer su versión. La dirección del centro ha asegurado al diario que fue el propio centro el que denunció los hechos ante la Policía Nacional en marzo de 2019 cuando encontraron la grabadora de manera fortuita y que inmediatamente apartaron del colegio a las profesoras implicadas. Según explica el centro educativo, las familias no utilizaron los cauces establecidos para poner las grabaciones en conocimiento de la Fundación ni denunciaron los hechos ante la Policía.