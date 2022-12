Acoso a Vox: es objeto de una "violencia verbal y censura política" injustificada

El Mundo

"Podemos refuerza a Irene Montero al ver "probable" la ruptura con Yolanda Díaz". Bien, bien, que se peguen. Dice Álvaro Carvajal que Irene está fuerte. "Lleva semanas siendo protagonista por las rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí, pero ha logrado sacudirse parte de ese desgaste después de que recibiera un ataque personal y machista de Vox". ¿Personal y machista, Alvaro ? Han sido Pablo e Irene los que han llevado su vida personal al Congreso, incluso morreándose delante de las cámaras. Y si hay algún machista en este país ese es Pablo Iglesias. La de Vox dijo la verdad, le sobró la alusión sexual, pero dijo una verdad que sabe todo el mundo, incluido Álvaro Carvajal.

"Eso supo leerlo Podemos, que rápidamente montó un acto de reafirmación de Montero apenas unos días después para erigirla en referente feminista y en víctima de la «violencia política»". Álvaro olvida que al día siguiente fue la energúmena Irene Montero la ejerció la violencia política contra el PP.

Federico Jiménez Losantos habla de otro partido, Ciudadanos, los muertos vivientes. "Lo sorprendente, según la leyenda oficial del PP de que los votantes y dirigentes regionales del PSOE están locos por dejar de ser los socios de la ETA, el golpismo catalán y el comunismo de Caracas, es que nadie del PSOE haya invitado a ningún dirigente de Cs a unirse a sus filas". "Si Ciudadanos es el centro, ¿por qué su vecino de la izquierda lo rechaza?".

"Porque Sánchez está en el Frente Popular Separatista, y ahí no cabe ni Bal. Ayer, Joaquín Manso lo veía diseñando "un horizonte político que sitúe esos comicios como prácticamente plebiscitarios o constituyentes, en los que se ponga en juego la aceptación de una España plurinacional y una reforma de la planta territorial del Estado. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática, una deslegitimación sistemática de la Transición y un ajuste de cuentas generacional con Felipe González (...) que apunta a la Corona". Y para eso, no se puede contar con nadie de Ciudadanos. Aunque póstumo, es un elogio". Ahora ya entendemos el grito de con Rivera no.

"Con otras palabras, es lo que dijo Ayuso en su discurso del Día de la Constitución, que terminó llamando a todos a proclamar: "¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey! ¡Viva España!". Mírense los bancos del PSOE. No les salía". El partido se ha podemizado de tal forma que ya son indistinguibles.

El editorial comenta la afrenta que planea Sánchez. Suprimir el impuesto a los ricos en el País Vasco, la comunidad que más ricos tiene. Le corremos a gorrazos. "La negociación que mantienen el PNV y el Partido Socialista de Euskadi para no aplicar el conocido como impuesto a los ricos en el País Vasco es un reflejo más del accidentalismo de la política de Pedro Sánchez". Vamos, ya es lo último.

"La sola posibilidad de dejar al País Vasco sin el impuesto es un agravio comparativo respecto a aquellos territorios a los que no se permitirá ni siquiera plantear la disyuntiva. Y no hay que olvidar que el PSOE que presume de ser un partido socialdemócrata y de izquierdas no tiene problemas en suprimir el impuesto a los ricos en la comunidad más próspera de España".

"El País Vasco y Navarra mantienen sistemas fiscales diferenciados dentro de la unidad de España, únicos en la UE por sus características. No participan de manera proporcional en la solidaridad nacional, de forma que sus ciudadanos reciben del erario más que el resto de los españoles. Esto sí es desigualdad". Pero no verán al Gobierno arremeter contra ellos como hace contra Madrid.



El País

Tenemos encuesta. "El PP retrocede y el PSOE vuelve a igualarlo en el primer puesto en vísperas del año electoral". "Por qué aguanta el PSOE y en consecuencia la coalición", dice Belén Barreiro. Fundamentalmente, porque no hay elecciones generales hasta dentro de un año.

"Feijóo inflama el discurso contra Sánchez tras la estela de Ayuso y Aznar". Se habrá cansado de recibir insultos y bofetadas por parte de Sánchez y sus esbirros. Según Elsa García de Blas, Ayuso y Aznar "anticipan escenarios apocalípticos para España". Bueno, no los anticipan, los estamos viviendo día a día. "Feijóo está protagonizando en los últimos días los discursos más duros contra el presidente del Gobierno desde su llegada a Madrid". Será que va conociendo al personaje que reside en Moncloa.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido en los últimos días de que España va "camino de una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho". Ese tirano es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez". Menos mal que alguien se atreve a decir la verdad. Sánchez es un tirano que solo gobierna para separatistas, filoterroristas y la extrema izquierda, cuyo líder es el propio Sánchez.

"En el nuevo estilo agresivo de Feijóo opera también que el PP ha activado ya el modo electoral mirando a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, que quiere convertir en una moción de censura para Sánchez, y que fuentes de la dirección insisten en que el PP va a ganar". No, Elsa mujer, es que a la agresividad del Gobierno, a las bestialidades de Sánchez y sus podemitas solo se puede responder con su misma medicina.

"Los barones más moderados son partidarios de una "desescalada verbal" y de que Feijóo no desoriente la brújula mirando demasiado hacia la derecha exaltada. "Alberto tiene que seguir en su viaje hacia el PSOE", esas criaturas mitológicas, que decía Ignacio Camacho, que algunos dicen que han visto. "De momento, la receta de Feijóo para contentar a las fieras está consistiendo en darles lo que piden". A ver cómo tratas con fieras como Sánchez, Irene Montero y esa banda de matones, Elsa.

ABC

"El Gobierno construye su proyecto ideológico con 17 reformas penales". El fiera de Sánchez. "Juristas denuncian que el «manoseo» del Código Penal «a golpe de telediario» tiene repercusiones sobre la seguridad jurídica, unidad y cohesión del sistema".

Denuncia Julián Quirós que "el radicalismo de Sánchez y sus socios ha ido muy lejos, hasta penetrar en el Código Penal por todas sus costuras, forzando el sistema legal más allá de sus límites naturales; lo propio de un cambio de régimen. Porque se trata de eso. Algo parecido a lo que hizo el franquismo sin la legitimidad de las urnas pero con la misma convicción de victoria y anulación del adversario. Para quien le parezca exagerado o fuera de lugar, podemos sustituir franquismo por peronismo o bolivarismo, porque estamos en lo mismo: socavar la independencia de los tribunales y adulterar las bases legislativas y judiciales propias del modelo democrático por algo completamente opuesto".

Ignacio Camacho nos da un poco de esperanza. "El principal motivo por el que Feijóo puede ganar las próximas elecciones es el hartazgo, rayano en la fobia, que Pedro Sánchez provoca en buena parte de la sociedad española". Estoy de acuerdo. "El desalojo del presidente se ha convertido en el punto programático esencial de la alternativa de Gobierno", síiiiii, ese día sacaremos el champán.

"Pero de poco o nada servirá ese eventual despido si se limita a una simple sustitución del Ejecutivo que deje intacto su legado político. Se necesita un proyecto de regeneración global que dé sentido a la idea de cambio de ciclo, y eso implica también una revisión a fondo de todo el paquete legislativo con que el sanchismo está alterando la estructura del sistema, los equilibrios institucionales y el orden jurídico". Ya, ya, pero para eso lo primero es echar a Sánchez.

La Razón

"El Gobierno empieza a plantearse la revisión de la ley del "solo sí es sí"". "Hasta ahora Sánchez se ha negado a avalar esta posibilidad, rechazada de plano por la ministra Irene Montero, por las consecuencias que podría tener en la coalición y por miedo a la reacción de Pablo Iglesias". ¿Miedo? Vamos, Irene y Pablo darán unas cuantas voces pero no van a romper la coalición. ¿Qué va a hacer la pandilla de berzotas podemitas sin el sueldo público?

Dice Marhuenda que "Podemos está imponiendo su agenda minoritaria y lo hace, además, chapuceramente. La izquierda radical tiene una estrategia de adoctrinamiento social que quiere aplicar. Los ciudadanos somos borregos que tenemos que ser conducidos al redil. Hemos de ser reeducados con esas leyes liberticidas que impulsan las marionetas de Iglesias. El objetivo es dividir y enfrentar a la sociedad, radicalizar las instituciones y movilizar a sus votantes. Y, al final, imponer su revolución". No, Marhuenda, no es Iglesias, es Sánchez.

Antonio Martín Beaumont cree que Sánchez está fuera de la realidad. "Considera que los españoles olvidarán sus cesiones a independentistas y filoetarras al acudir a las urnas. Inaudito. Difícilmente será ya así y negarlo únicamente servirá para hacer más duro el descalabro electoral. Las tragaderas tienen fecha de caducidad. Y a estas alturas, la pirotecnia propagandística, la machacona agitación del trampantojo de la extrema derecha o la exhumación de Franco como hito con el que pasar a la Historia provocan alergia en los ciudadanos. Sánchez lleva mucho tiempo jugando con fuego…". Concretamente, dese que llegó la Moncloa pactando con Podemos, Bildu y ERC engañando a los votantes.

Angela Valvey se atreve a denunciar el acoso que recibe Vox. "La violencia verbal y la censura política (o viceversa) de que están siendo objeto, resultan incómodas: ofrecen un espectáculo duro de admitir". Los están convirtiendo en víctimas. "Lo que hace Vox es defender su ideario de manera política, pacífica. ¿O no es así? Hay, pues, algunas preguntas que responder, porque importan los hechos; verbigracia: ¿Han asesinado los dirigentes, militantes o simpatizantes de Vox a alguien? ¿Han agredido, con resultado de lesiones, tanto leves como severas, a inocentes o adversarios políticos? ¿Son temidos e internacionalmente conocidos por ejercer el terror, la violencia explícita, mediante tiros en la nuca, secuestros, bombas lapa, asesinato de niños, mutilaciones terribles, o cualesquiera método equiparable a alguno de esos que hemos padecido durante más de medio siglo por culpa de la banda terrorista ETA? ¿Son criminales recalcitrantes en Vox? ¿Ha ejecutado Vox, hasta la fecha, alguna política fascista o nazi, como anticapitalismo, antibanca, agresiones militares ultranacionalistas, anticlericalismo, colectivismo, progromos antisemitas…? ¿Cuáles son los hechos delictivos achacables a Vox que urgen a expulsarlo del espacio de debate público e ilegalizar la formación, como piden algunos, pese a haber sido avalados con el voto de millones de ciudadanos? ¿Y entonces…?". Pues entonces es que los medios de comunicación han impuesto que Podemos, que sí tiene condenados en sus filas por violencia física, que son filoetarras y que todos sabemos la violencia verbal y política que utilizan, son los buenos y Vox los malos.