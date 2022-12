Día de la Constitución en Barcelona: la ANC y JxCat se manifiestan contra ERC y Òmnium

Cinco años después del golpe de Estado, el movimiento separatista se ha quebrado. Y la primera consecuencia ha sido una manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la que se ha sumado Junts per Catalunya (JxCat) para protestar por el acuerdo de reforma del Código Penal suscrito entre el Gobierno y el gobierno de la Generalidad, que ahora rige ERC en solitario tras la abrupta salida del partido de Puigdemont y Laura Borràs. En la ANC también protestan contra Òmnium, la organización con la que ya se disputa el liderazgo "cívico" del separatismo en abierta confrontación. La unidad independentista que se mantenía de cara a la galería en un juego de apariencias, ya es historia pasada.

La segunda consecuencia es que la capacidad de convocatoria de los independentistas ha tocado fondo en lo que supone el mayor pinchazo en una manifestación desde que los partidos montaron la ANC, a principios de la pasada década. La presidenta de la organización, Dolors Feliu, había asegurado que la convocatoria sería un éxito y ponía como prueba de ello la contratación de 25 autobuses para desplazar hasta Barcelona a manifestantes de toda Cataluña. Nada que ver con las operaciones logísticas de la ANC y Òmnium de los años anteriores a la pandemia. La manifestación ha congregado a unas tres mil personas en la plaza de San Jaime, diez mil según las convocantes.

Desánimo y desorientación

Hace un par de días, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, anunciaba que la entidad no acudiría a la manifestación y ponía como excusa que la ANC no les había consultado previamente antes de anunciar la protesta. Pero también deslizaba que Òmnium no contribuiría "a la confrontación entre diferentes agentes del movimiento independentista y a hacer antipolítica". Además, lanzaba un diagnóstico que este martes se ha revelado como exacto: el independentismo está desmovilizado, desanimado y desorientado.

Poca gente en la protesta y ambiente desangelado. La cabecera lucía una pancarta con la frase "Ningún pacto con España para encarcelarnos". Más un "independencia, ahora" a modo de sumario. Las presencias más destacadas, la de la presidenta de JxCat, Laura Borràs, y la del secretario general de la formación, el indultado Jordi Turull. Borràs ha deslizado que el propósito de la convocatoria es oponerse a quienes "quieren vaciar las calles", alusión a ERC, a quien el sector contrario del independentismo acusa de fomentar la desmovilización.

"Las calles serán siempre nuestras, hace cinco años y ahora", ha subrayado Borràs, que en febrero será juzgada por los delitos de prevaricación y falsedad documental en un caso que se remonta a cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas y, según la Fiscalía, fraccionó contratos para favorecer a un amigo.

El Govern "trabaja" en festivo

Mientras tanto, el gobierno autonómico mantenía su reunión de los martes, a pesar de ser festivo, porque como en caso del 12 de Octubre, el Govern dice que no tiene nada que celebrar respecto a la Constitución. ERC está en una situación de máxima debilidad en el parlamento catalán, pero cuenta con el apoyo del PSC y de los Comunes, en negociaciones para aprobar los presupuestos autonómicos.

Sin embargo, la minoría parlamentaria se contrarresta por sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez y por la paulatina pérdida de peso político de JxCat, con Puigdemont aislado en Bélgica y con la escasa militancia dividida entre los "octubristas", también llamados "lauristas" y quienes quieren a volver a ser como Convergència, que son mayoría y han depositado sus esperanzas en el exdirectivo bancario y exconsejero de Economía Jaume Giró.