La selección española y la de Marruecos se enfrentan en los octavos de final del Mundial de Qatar en un partido que puede considerarse histórico para nuestros vecinos del sur, una de las revelaciones del campeonato del mundo de fútbol. Sin embargo, para la Policía este choque deportivo puede ser el desencadenante de disturbios en algunas zonas de España con gran población marroquí o de ascendencia del país alauita.

Hace pocos días en algunos barrios de ciudades como Ámsterdam o Bruselas, seguidores de Marruecos, muchos de ellos belgas u holandeses descendientes de marroquíes, provocaron disturbios violentos durante la celebración de la victoria de esta selección de fútbol. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el inspector de Policía Serafín Giraldo ha contado cómo es el dispositivo especial de seguridad previsto para evitar que estos disturbios se repliquen en España.

Ha explicado que "este dispositivo se produce por los precedentes, y sucesos violentos que sucedieron en Bélgica y Holanda que son de extrema gravedad". "Es previsible que puedan suceder en España y en base a eso se ha dispuesto el dispositivo policial", ha añadido Giraldo que ha señalado que "se ha reforzado a través de varios retenes de antidisturbios".

El refuerzo de las Unidades de Intervención Policial hace que para Giraldo haya "absoluta confianza" en que se controlará un posible desorden público. Estas unidades son "muy rápidas y de élite". "Lo que vi en Bélgica policialmente no me gustó pero aquí siempre se ha resuelto con eficacia", ha apuntado. Para el inspector de Policía uno de los puntos más calientes puede ser Cataluña donde "hay más unión entre la comunidad marroquí".

No es una reivindicación futbolística

Para el inspector de Policía cree que esta forma de festejar los partidos de fútbol es una "reivindicación" y no algo puramente futbolístico. Ha recordado que en España, salvo casos muy puntuales y específicos, "cada vez que se enfrenta el Madrid y el Barcelona nadie arrasa la ciudad" y "no existe" ese tipo de "vandalismo" que se vio en las calles de Bélgica y Holanda.

"No sé el tipo de reivindicación pero futbolística no es. No sé si llamara cultural, patriótica o social pero futbolística no es", ha reiterado Serafín Giraldo. Cree que el ánimo de los seguidores de Marruecos "excede lo futbolístico y llega a lo social. Hay una enfermedad social, hay algo más que fútbol".

El inspector de Policía ha alabado que líderes religiosos hayan hecho un llamamiento "a la calma" pero cree que hay un "caldo de cultivo peligroso" porque otros "radicales" se puedan unir "a ese alboroto o que radicales contrarios los combatan". "Hay gente ultra que puede salir a la calle a pelear", ha destacado.