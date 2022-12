La ayuda de los países occidentales a Ucrania: España se mantiene en el furgón de cola

La invasión rusa de Ucrania se encuentra inmersa en su décimo mes. La llegada del invierno está ralentizando los movimientos sobre el terreno de ambos bandos, que están reajustando posiciones después del abandono ruso de los territorios de la región de Jersón que se encuentran al oeste del río Dniéper. Un hecho que confirmó que el Gobierno de Kiev le ha arrebatado la iniciativa de la guerra a Rusia, algo impensable al inicio de la contienda

El giro ha sido fruto no sólo del heroísmo y la buena planificación estratégica de los ucranianos, si no también de la ingente ayuda que los países occidentales están enviando al Gobierno de Kiev en forma de material militar -tanto armamento como equipamiento-, dinero y asistencia de todo tipo. Un apoyo externo sin el que es posible que Ucrania hubiese colapsado militarmente poco después del inicio de la ofensiva rusa.

La cuantificación de esa ayuda, que unas veces es anunciada por los países o instituciones que la envían y, en otras, por los propios ucranianos, está siendo monitorizada por el Ukraine Support Tracker, un observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank o centro de análisis de origen alemán y que está considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo.

Asistencia a Ucrania en materia militar, humanitaria y financiera a 20 de noviembre de 2022

España vuelve a aparecer una actualización más como uno de los países que menos ayuda militar está proporcionando al Gobierno de Kiev. Exactamente, tras actualizar los datos que se han ido haciendo públicos hasta el pasado 20 de noviembre, figura en la decimosexta posición, la misma que tenía en la actualización de principios de octubre y dos por debajo de la que tenía en la actualización de agosto. Un puesto muy alejado de su capacidad real por economía y población.

Es preciso decir que, según los datos que aporta el propio centro de estudios en la elaboración de su ránking, todavía no ha dado por entregadas por nuestro país a Ucrania materiales pesados de cierta importancia como la una batería antiaérea Aspide o cuatro lanzadores de misiles Hawk, cuyo envío ya fue anunciado por el Gobierno español y la recepción de los mismos confirmado por el ministro de Defensa ucraniano.

Ránking de transparencia-opacidad

Los problemas para cuantificar la ayuda española han sido una constante debido a la falta de datos públicos que aporta el Gobierno español. Un hecho que el Ukraine Support Tracker ha puesto de relieve desde su primera actualización. Es más, el estudio estrena este mes un ránking por opacidad nacional respecto a la ayuda enviada a Ucrania y España ocupa el trigesimo noveno puesto, es decir, que solo habría dos países (Bulgaria y Portugal) más opacos que nuestro país.

La UE y sus países supera por primera vez a EEUU en compromisos de ayuda a Ucrania

La gran novedad que trae consigo esta actualización del observatorio es el cambio que ha habido en el seno de la Unión Europea. Tanto la propia institución como sus países miembros ha dado un salto cualitativo en sus promesas de ayuda material y económica a Ucrania y, por primera vez desde el inicio del estudio, superan en valor total a lo prometido por Estados Unidos, que hasta ahora venía liderando esta estadística.