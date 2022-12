Abascal tacha al Gobierno de España de "filogolpista" porque es "amigo de Pedro Castillo"

El presidente de Vox ha asegurado que el fracasado del golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú es "ha sido un error de cálculo brutal, no de Pedro Castillo, sino de la organización criminal a la que pertenece, que es el Foro de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Y hay que decirlo con toda claridad porque ha sido quien ha estado prestando apoyo internacional, desde esa especie de internacional comunista del otro lado del Atlántico, ese tipo de grupos donde se juntan todos los malos de Hispanoamérica y de España, porque allí está el PSOE y Podemos, allí están miembros del Gobierno de España como Irene Montero, como Enrique Santiago, también está Adriana Lastra, también está Zapatero y son los que están detrás de este tipo de movimientos, que yo creo que hay que llamar de una forma mucho más contundente que populistas que lo que pretenden es subvertir el orden constitucional con procesos constituyentes completamente ilegales que subvierten todas las constituciones existentes. Yo creo que Gabriel Boric viene amenazando hace tiempo con hacer esto, Pedro Castillo ha querido hacerlo a las bravas y corriendo".

Sobre el fracaso del golpe, Santiago Abascal ha dicho que "tenemos que celebrar la rápida reacción de las instituciones en Perú. Pero yo creo que debemos de estar muy alerta porque están absolutamente decididos y un error de los suyos no los va a detener".

La gente empieza a no aceptar que los políticos se metan en su vida en todo y Abascal ha reconocido que "eso lo percibo con toda claridad, no sólo en los votantes de Vox y jóvenes sino en otras muchas personas que no votan a Vox ni lo van a hacer nunca que están hasta el gorro de que les digan cómo tienen que sentir, cómo tienen que hablar, cómo tienen que comer, cómo tienen que comportarse y que perciben que bajo el paraguas del sistema democrático, vivimos en una sociedad cada vez más totalitaria. Hay gente que no aguanta las imposiciones del lenguaje de género, ni las imposiciones de los lobbies LGTB, ni las imposiciones de la religión climática y que se rebela en su día a día. Yo creo que eso nos tiene que dar mucha esperanza".

Abascal ha dicho que "ahora tenemos que cumplir también los que estamos en las instituciones llamando a las cosas por su nombre" y sabiendo a qué nos enfrentamos. Y en España nos enfrentamos a un "filogolpista" porque es "amigo de Pedro Castillo. Nos enfrentamos a alguien que está dispuesto a saltarse todas las instituciones, a derogar todos los delitos cometidos por todos sus socios y por todos los miembros de su partido y, en definitiva, a poner en jaque a toda unidad nacional concediendo un referéndum de autodeterminación a quienes quieren destruir nuestra unidad nacional. Además " como ve que no nos puede callar ha intentado amordazar a la oposición en el Congreso en un proceso que les está saliendo bastante mal porque no saben cómo hacerlo de manera disimulada" y ha añadido que "vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre y a los filoterroristas, filoterroristas y a los terroristas, terroristas".

El líder de Vox ha querido lanzar un "mensaje es de felicitación" al pueblo peruano pero le ha advertido de que no pueden dormirse porque "no podemos olvidar quien hoy sustituye a Castillo –Dina Boluarte– es alguien que piensa igual pero es algo mas inteligente que él y no podemos olvidar que detrás de todos estos gobernantes está el Foro de Puebla que es, en definitiva, una organización criminal al servicio de la subversión de las constituciones democráticas y que pretende la toma del poder por otras vías para la ideología comunista y socialista en Iberoamérica. Por lo tanto, hoy felicitación pero alerta porque esto no ha terminado e irá probablemente a peor".