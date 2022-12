El PSOE dice que la UE les aplaudirá y Podemos acusa al PP de otro 23-F

La presentación de las enmiendas de PSOE y Podemos a la reforma del Código Penal que suponen un nuevo paso en el asalto del Ejecutivo al Tribunal Constitucional han venido acompañadas de críticas durísimas contra el principal partido de la oposición. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha llegado a hablar de un PP "radicalmente antidemocrático" para justificar unos cambios que han sido recibidos con estupor por buena parte de la opinión pública y muy especialmente por el poder judicial.

Según López, el "bloqueo" en las instituciones se debe a un PP "antisistema" que no tiene, ha dicho "ninguna cultura democrática". "Nosotros queremos garantizar por Ley el cumplimiento del mandato constitucional. Se está produciendo un bloqueo intolerable", ha llegado a decir sobre el hecho de que los vocales del CGPJ aún no hayan nombrado los magistrados que le corresponden para el TC pese a las presiones del Ejecutivo, que quiere asegurarse ya el control del tribunal.

Tras amenazar con "responsabilidades incluso penales" a los vocales que se resistan a hacer los nombramientos, López ha asegurado que la Unión Europea va a "aplaudir" las enmiendas presentadas.

"El poder legislativo legisla. Mayor separación de poderes no hay. Y los jueces aplican", ha zanjado al ser cuestionado sobre los castigos a los jueces que se resistan. "Me parece que Europa no va a tener nada que decir de eso más que aplaudir en todo caso, porque que en un Estado se cumpla la Constitución y el poder legislativo legisle no es motivo de conflicto con nadie en Europa", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha llegado a decir que España está sufriendo "otro golpe a la democracia desde el 23-F". No aludía a las maniobras sanchistas, sino al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que no respeta las reglas de juego y mantiene "el mismo guion" que Donald Trump en Estados Unidos.