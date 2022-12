Un diputado del partido de Puigdemont intenta hacer un 'simpa' en un restaurante de Gerona

Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont presidido por la procesada por corrupción Laura Borràs, tiene varios frentes abiertos: la batalla judicial y política del prófugo en Europa, el juicio que afrontará en febrero Laura Borràs por prevaricación y falsedad documental, las tensiones entre el sector "convergente" y los "octubristas" o la candidatura de Xavier Trias para el Ayuntamiento de Barcelona. Y cuando aún no se han apagado los ecos de la bronca del diputado Francesc de Dalmases a una periodista, otro parlamentario del elenco de Puigdemont, el que fuera también su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, acaba de protagonizar un singular incidente en un acreditado restaurante de la ciudad de Gerona.

Sucedió el miércoles. El diputado autonómico Alonso Cuevillas pretendió irse del establecimiento sin abonar una botella de vino, según el jefe de sala del restaurante Mimolet, quien añade el dato de que Cuevillas se la bebió sin ayuda. El incidente del restaurante tuvo su prolongación en la red social Twitter, donde Alonso Cuevillas realizó una crítica un tanto severa del local. "Comida hoy en el restaurante Mimolet de Gerona. Calidad excepcional. Precio desproporcionado. Atención muy mejorable", escribió en su cuenta el diputado de JxCat.

La respuesta del responsable de la sala del Mimolet fue un bofetón épico: "Entiendo que después de una botella de vino tú solo y de querer marchar sin pagarla te han entrado ganas de dejarnos por los suelos y has escrito este tuit. Yo no diré nada respecto a tu persona, la gran mayoría de seguidores que tienes saben lo prepotente que eres. No vuelvas. Nunca". Alonso Cuevillas ha eliminado su mensaje. No así el jefe de sala del establecimiento.

Algunos usuarios de Twitter reprochan al responsable del local que proporcione el dato sobre la ingesta alcohólica del diputado, pero una mayoría censuran a Alonso Cuevillas, que es uno de los diputados alineados con Laura Borràs, a la que también se ha acusado tiempo atrás de conducirse con cierta prepotencia.