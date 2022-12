El Gobierno ignora al español encarcelado en Cuba durante su visita a la isla: "Sólo viene a buscar votos"

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional -dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores-, Pilar Cancela, se ha paseado por La Habana acompañada del embajador de España en Cuba, Ángel Martín Peccis, para acercar las bondades del Gobierno de Pedro Sánchez a los españoles que viven en la isla caribeña y así poder rascar un buen puñado de votos. Sin embargo, no se molestaron en conocer el estado del español encarcelado allí por el 11J, que intentó suicidarse el pasado 5 de noviembre.

Durante la visita se reunieron "con la colectividad española" en la capital cubana para hablar de "derogación voto rogado y nacionalidad para niet@s (Ley Memoria Democrática)", según señaló la propia Cancela en su perfil de Twitter. "Es muy irónico que la secretaria de estado venga a hablar de memoria democrática y no recuerde que hay un preso español en Cuba que ha suplicado ayuda y no ha sido escuchado", asevera la madre del joven, Niurka Ricardo, en declaraciones a LD.

Los padres de Mario Josué, ciudadano español condenado a 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que interceda ante el régimen comunista cubano -con el que dice tener excelentes relaciones- para ayudar a liberar a su hijo. Lo han hecho en varias ocasiones, incluso por carta a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero el Ministerio de Exteriores hace caso omiso.

"Me entristece mucho saber que la vida de mi hijo no le importa al Gobierno español. Confiaba en que haría lo imposible por ayudarlo, pero parece que para España hay ciudadanos de dos clases y mi hijo debe ser de segunda", señala Niurka. "No entiendo cómo la secretaria de Estado de Cooperación Internacional viaja a Cuba y no se interesó en absoluto por Mario Josué, un ciudadano español condenado por haberse manifestado pacíficamente, con la situación catastrófica que padecen los cubanos".

La madre del joven -de 27 años- ha visto como su hijo se ha ido consumiendo desde que entró en prisión, donde vive en condiciones infrahumanas y ha sufrido torturas de todo tipo. Niurka se pregunta cómo puede ser "que al Gobierno español no le importe un ciudadano español" y que "no aproveche las óptimas relaciones que tiene con el régimen cubano para defenderle". "Confiaba en España, en su gente, en su gobierno, para salvar a mi hijo", asegura, "pero ahora mis esperanzas se han desvanecido".

"El Gobierno español y, especialmente el Ministerio de Exteriores, no solo nunca respondió a las cartas que les envié, sino que visitan Cuba y no se acuerdan de Mario Josué", afirma indignada. "Pilar Cancela solo viene Cuba a buscar votos, porque cambiaron el procedimiento de votar desde el extranjero", sentencia. "Me pregunto si es más importante para esa señora obtener votos que interesarse por la vida de un ser humano y especialmente un ciudadano español".