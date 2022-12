Feijóo y Montero se enzarzan en el Senado: pide elecciones y la ministra le acusa de tener "sobredosis de nacionalismo"

No estaba en su agenda pero este lunes Alberto Núñez Feijóo ha dado la sorpresa en el Senado. El líder del PP ha decidido intervenir para presentar el veto del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado. En su discurso, también ha cargado contra los beneficios con los que el Gobierno está colmando a los separatistas y ha pedido que se convoquen "ya" unas elecciones generales.

María Jesús Montero, visiblemente molesta tras escuchar al presidente del PP, se ha subido a la tribuna de la Cámara Alta y le ha contestado comparándole con los separatistas. La titular de Hacienda ha acusado a Feijóo de "darse un chute" y de "tener una sobredosis de nacionalismo" por pedir elecciones. Según la ministra, el líder del PP ha usado los mismos argumentos para pedir unas generales que los que exigían un referéndum ilegal: "Si creen que se equivoca, por qué no le da la voz al pueblo".

Feijóo endurece el tono

Montero acusaba a Feijóo de utilizar los mismos términos que los separatistas tras una intervención del líder del PP en la que ha endurecido el tono contra el Gobierno. "La mayoría de los españoles cada vez están más hartos de lo que se está viviendo en nuestro país. Hartos de que se ignoren las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, hartos de que se falseen los datos, hartos de que se descalifique a todo aquel que disiente y sobre todo, hartos de los pactos en contra de los intereses generales. Hartos de que la minoría independentista ponga precio a la dignidad de una nación de 500 años llamada España y que el Gobierno, además, lo pague con el dinero de todos los españoles", ha sentenciado Feijóo.

"Hay que convocar elecciones ya. Que Sánchez convoque ya a las urnas. No sigamos con este deterioro porque, ¿cuál será el próximo peaje a pagar a los que les entra urticaria por decirles que son españoles?", se ha preguntado el líder del PP.

En referencia a los Presupuestos, Feijóo ha explicado también que su partido no los va a apoyar porque "no son cuentas, que son cuentos. No son generales y no sirven al Estado. No comparto que la política económica deba limitarse una serie de subsidios que la mayor parte de las veces nunca sabemos quién nos llega a percibir. Realmente, no acepto que sea siempre preferible dar subvenciones, en lugar de dejar una parte de los recursos en los bolsillos de las familias que más lo necesitan y que pagan las subvenciones", ha explicado el líder del PP.

Montero compara a Feijóo con Casado

La titular de Hacienda subía poco después a la tribuna para comparar al líder del PP con los separatistas. Según Montero, Feijóo está pidiendo elecciones cuanto antes "porque teme que le pase lo mismo que a Casado". "Va usted encarrilando ese camino", ha continuado la ministra que ha acusado a Feijóo de no tener proyecto y de utilizar "hipérboles porque no quiere aparentar ser blandito".

Según Montero, el líder popular "no ha subido a la tribuna a hablar de Presupuestos y no ha planteado alternativa a las cuentas públicas" que, ha dicho, son "los últimos presupuestos de esta legislatura porque esperemos tener gobierno de progreso para largo".