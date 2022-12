El abogado de Puigdemont califica de "chapuza" las reformas del Código Penal

El letrado de cabera de los dirigentes independentistas y de los golpistas fugados, Gonzalo Boye, ha descalificado de raíz las reformas del Código Penal emprendidas por el PSOE y ERC, pero no porque no vayan a beneficiar a su principal patrocinado, el prófugo Carles Puigdemont, sino por las prisas, la improvisación, las auto-enmiendas y la pobre técnica legislativa de los promotores de los cambios.

Según Boye, procesado en la actualidad por el presunto blanqueo de capitales en la organización del narcotraficante Sito Miñanco, considera que "una reforma legal seria no sigue este tipo de procesos". Además, no ha tenido reparos en calificar de "chapuza" las reformas y en advertir y admitir que "esto no es bueno para el derecho en general". En una entrevista en la emisora Rac 1, propiedad del conde de Godó, el abogado ha añadido que "veremos más temprano que tarde las disfunciones de una reforma legislativa hecha con prisas, corriendo y con improvisaciones".

Boye se ha mostrado partidario de desmontar en su integridad la reforma llevada a cabo por el PP en 2015 delito de malversación porque "fue creada justamente para criminalizar al independentismo catalán y poder perseguirlo. A partir de ahí, todo lo que se haga con medias tintas va a seguir dejando la situación tal como está ahora sólo que con menos años de cárcel. Yo no creo que este sea un problema de años de cárcel sino de técnica legislativa".

A juicio de Boye –condenado en 1996 por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla–, el problema de la reforma de la malversación que plantean el PSOE y ERC es que "no aborda el problema real de que las decisiones políticas sobre el gasto público no pueden ser revisadas en vía penal porque para eso existe un procedimiento que es el de derivación contable en el Tribunal de Cuentas". "Yo creo –abundó– que es una reforma francamente preocupante desde el punto de vista técnico porque hacer las cosas con prisas, con improvisaciones siempre trae malas consecuencias".

Beneficios para Puigdemont

No obstante, ha reconocido que las maniobras de socialistas y republicanos benefician su estrategia de defensa de Puigdemont: "Nosotros lo que creemos y hemos dicho ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado día 24 y 25 de noviembre es que esta reforma lo que viene a demostrar es que estamos ante una persecución política porque si los hechos fueran delictivos no tendrían que estar haciendo encajes de bolillos con el Código Penal ni tendrían que estar reformándolo para buscar, como ha dicho el presidente del Gobierno español o la ministra Calviño y más personas, que el objetivo es traer extraditado al presidente Puigdemont. Eso no va a pasar, hagan la reforma que hagan".

En sintonía con Asens

Las arremetidas de Boye coinciden con el paso atrás de Podemos en el caso de la reforma de la malversación expresado este lunes por el diputado podemita Jaume Asens. Se da la circunstancia de que Boye y Asens forman parte del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales), una plataforma barcelonesa en la que coincidieron los citados junto a Ada Colau y el actual diputado podemita Gerardo Pisarello. La organización sirvió de trampolín para Colau en su carrera hacia la alcaldía barcelonesa.

Por otra parte, el portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Josep Rius, ha reprochado a Oriol Junqueras que sólo busque con las reformas del Código Penal "solucionar determinadas situaciones personales", en alusión a los altos cargos de ERC pendientes de juicio en Barcelona por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.