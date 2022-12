Feijóo: "No nos opondremos a la moción de censura y veremos el voto si no se presenta Abascal"

El Gobierno de Pedro Sánchez está acabando el año cercenando la confianza de los españoles con las instituciones para pagar las deudas contraídas con sus socios separatistas. Esa es la tesis que ha defendido el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio.

Feijóo ha señalado que "cada vez descubrimos más por qué prosperó la moción de censura contra Rajoy y la investidura de Sánchez" con el apoyo de Podemos y de partidos separatistas como ERC y Bildu. Para el líder del PP, esta situación se ha potenciado "en las últimas semanas" cuando "se han agravado las exigencias independentistas". Y como saben que son los últimos Presupuestos de Sánchez antes de las elecciones generales de 2023 "tienen que cerrar" el pago a los socios que les han apoyado con medidas como "presos por presupuestos para Euskadi y la derogación de la malversación y la sedición" para los separatistas catalanes.

El líder del PP ha señalado que además "se hace de una forma grosera" y "con un enorme ejercicio de caciquismo" y lo único que han conseguido es que "el país con mayor riesgo de fractura nacional e independentismo tiene ahora la ley más laxa" para volver a dar un golpe de Estado como el sucedido en 2017. "Estamos ante una deriva, una quiebra constitucional, no se están respetando las instituciones", ha remarcado Feijóo.

Feijóo ha enumerado gran parte de los desmanes que ha perpetrado el Ejecutivo de Pedro Sánchez que está "ocupando las instituciones desde el Gobierno" hasta el punto de "hacer un Código Penal a la carta para condenados por el Tribunal Supremo" y que "está apoyado por partidos que quieren irse de España", como recordó el propio líder de Bildu, Arnaldo Otegi. "Se llevan riendo mucho tiempo", ha apuntado.

Ha lamentado cómo el Gobierno ha "prostituido la técnica administrativa" y una vez que ha "erosionado y perturbado el Poder Legislativo" ahora va a por lo que le "quedaba", que es el "Poder Judicial". En esta estrategia han logrado que "no se quiera hablar de la independencia del Poder Judicial sino de su politización".

2023, año electoral

Sin embargo, no está muy convencido de que para acabar con este Gobierno la solución sea hacer una moción de censura y apuesta todo a "ser muy contundentes y muy audaces en la estrategia que queremos plantear" porque "dentro de un mes entramos en la precampaña electoral porque tenemos una cita con las urnas el 28 de mayo".

"No es una cita cualquiera", ha explicado Feijóo, "es una cita en todos los pueblos de España y en la mayoría de las CCAA" y "entiendo que tenemos una enorme oportunidad" porque el "ejercicio déspota del poder" de Sánchez tendrá "una respuesta excepcional" en las urnas. "La última y definitiva" será "cuando Sánchez quiera" convocar generales "que será a final de 2023". "Todo lo importante que está haciendo en España no fue sometido a las urnas", ha recordado.

Feijóo ha destacado que aunque "no son las mismas elecciones" las municipales y autonómicas de primavera y las generales de final de 2023 cree que las del 28 de mayo son "una primera vuelta de la temperatura y el termómetro político de nuestro país y que no es menor". "Es verdad que hay socialistas con más prestigio de Sánchez" presidiendo algunas CCAA, "pero el PP se la juega porque se la juega España" ha dicho el líder de los populares que destaca que "ahora el PP es el único partido constitucionalista que tiene como objetivo mantener el prestigio de la Constitución Española y recuperar las instituciones".

"La moción fortalece al Gobierno"

El presidente del PP ha declarado que "si hay algún español que quiere desalojar a Sánchez del Gobierno, permítame estar entre ellos. He dejado la Xunta de Galicia para esto". Ha sostenido que "la moción de censura fortalece al Gobierno", y ha indicado que, "salvo los dos de UPN y el de Foro", todos "los grupos minoritarios" le dijeron que no apoyarán la moción.

Además, Núñez Feijóo ha criticado que no sabe "quién es el candidato": "Esto me parece un poco sorprendente". El líder de la oposición ha exigido una "mínima coordinación en los asuntos mollares para que Sánchez se vaya del Gobierno" y, centrándose en Vox, ha lamentado "que no haya presentado ni una sola enmienda a todos los PGE".

¿Y qué haría el PP si el candidato de la moción fuera Santiago Abascal? Feijóo ha dado a entender que no la apoyaría, pero si el candidato fuera otro –en la entrevista se ha nombrado a García Adanero–, se lo pensaría y en cualquier caso ha explicado que "no, no vamos a votar, oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer". Núñez Feijóo ha insistido en que le "importa España": "No me importa cómo quede yo, si me aplauden en los restaurantes, si me llaman ‘torero’ en una plaza de toros. Me importa España. He venido aquí para intentar desalojar al peor Gobierno que ha tenido España, y no voy a hacer nada para que tenga una victoria en el Congreso de los Diputados". "El 15-20 de enero empezamos la precampaña electoral. Voy a explicar por qué la moción de censura nos corresponde a todos los españoles y no a los 350 diputados", ha añadido.

"Lamento que Abascal se haya ido del PP"

En la sección de los oyentes de Es la Mañana el líder del PP ha reiterado su visión sobre la moción de censura que ha propuesto Vox y que lo que tiene que ser las elecciones de mayo es "una moción de censura contundente en las urnas". Sobre la capacidad electoral de la derecha y sus posibilidades de gobernar tras las generales ha recordado que "Aznar y Rajoy sacaron mayorías absolutas con el 44% del voto" y que "ahora el PP se mueve entre el 32%" y sumando con Vox y lo que quede de Cs "estamos en el 50%".

Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él se presenta "para unir ese voto" y conseguir que su candidatura sea "el voto útil para ganar las elecciones y no el voto fraccionado con el que podemos perder". "Mi objetivo fundamental es conseguir a muchos votantes que en las últimas elecciones votaron a Vox", ha remarcado. Sobre el partido de Santiago Abascal ha dicho que "a pesar de que coincidimos en el diagnóstico" no lo hacen "en el tratamiento". También ha dicho que lamenta "que Abascal se haya ido del PP" donde estuvo militando "antes que yo". "Cuando hay problemas en casa tenemos que solucionarlos en casa", ha añadido el líder del PP que apurado que es "muy respetuosos con Abascal y lo voy a seguir siendo".