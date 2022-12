Ayuso es una mujer con "mentalidad ganadora: juega para ganar y gana para mandar"

El Mundo

"El PSOE pacta con ERC para dejar impune la malversación del 1-0". Vamos, que el golpe en Cataluña lo vamos a pagar usted y yo. PSOE golpista. "Yolanda Díaz ofrece un apoyo cerrado a Cristina Kirchner: "Es una de las grandes referencias como política y mujer en el mundo"". Hay que ver lo que le gustan a este gobierno los delincuentes. Les da igual que sean ladrones o asesinos.

Iñaki Ellakuría ve que a Sánchez no hay quien le pare. "La doctrina del shock sanchista, basada en la acumulación cronológica de medidas inesperadas por su radicalidad y en la posterior justificación de su armada periodística, logró que los españoles se hayan desentendido de la acción del Gobierno al no percibirla como una amenaza". Los españoles ya solo esperan a las urnas. "La petición de elecciones por parte del líder del PP, un requiebro para eludir una moción de censura que le permitiría confrontar en el Congreso con el presidente su todavía desconocido proyecto para España, es una iniciativa insuficiente por no ir acompañada de una oferta a Vox, Cs y otras voces a su izquierda para diseñar, al margen de las legitimas lógicas electorales y de las diferencias de cada cual, un consenso constitucional y de defensa de las instituciones. El que debería ser un espacio de encuentro que muestre a los españoles lo que hoy es imposible de ver: la posibilidad de una alternativa a la mayoría sanchista". Que sí, Iñaki, hombre, no seas agorero. Ya hablaremos de proyectos, primero vamos a echar a Sánchez y sus delincuentes.





Jorge Bustos cree que "habrá muchos votantes de Ayuso que no comprendan por qué no secunda la moción de censura propuesta por Vox y Cs". Pues lo explicó con mucha claridad. "Ayuso no se posiciona así para ahorrarle un mal trago a Sánchez: si por ella fuera lo sumergiría en una cuba de ricino con sus propias manos". Ya, Bustos, hasta ahí llegamos. "Tampoco lo hace por lealtad a la posición fijada por Feijóo. Ayuso se ha limitado a hablar como lo que es: una mujer de poder que juega para ganar y gana para mandar. Las victorias morales, como los barones díscolos, no existen". Totalmente de acuerdo, se las lleva el viento. "Y esa mentalidad ganadora es incompatible con otro gatillazo que refuerce las costuras del monstruito gubernamental en vísperas de mayo". Serán las urnas las que desalojen a Sánchez, no los discursitos grandilocuentes en un Congreso con mayoría de radicales de izquierda e independentistas.

"El sanchismo ha logrado partir España en dos mitades que claman venganza o revancha. Pero por suerte hay muchos compatriotas que aún ven claro, y algunos cientos de miles a los que hay que limpiar los ojos enrojecidos bajo la polvareda de la propaganda oficialista. Sánchez divide para vencer; Feijóo puede ganar para unir. A los que aspiran a la restauración de la concordia debe dirigirse". Pues la cosa no va bien. Abascal podía haber consultado con el PP antes de imponer una moción de censura. ¿Quiere repetir lo que ocurrió en la anterior en la que Vox y el PP acabaron tirándose los trastos a la cabeza para satisfacción de la banda de Sánchez? A ver si nos enteramos: lo que queremos los ciudadanos es que echen a Sánchez, no que nos den la murga.

Raúl del Pozo ve mucho odio. "Llámenlo desafección o crispación política -cabreo en román paladino- lo que está creciendo en estas semanas. Es difícil medir la indignación, pero se masca. Es un odio con fundamento, aunque los insultos y las amenazas son virtuales". "Se capta en estos días una concentración de ira". A ver, es que no salimos de una cuando ya estamos en otra.

"El repudio al presidente crece como las riadas. El repudio que suscita es quizás más alto que sus errores; a pesar de lo cual quiere seguir siendo presidente hasta 2023 o más. Pero no le van a echar insultando, ni con moción de censura, ni adelanto electoral, sino contando los votos cuando convoque y le convenga. El odio del fanático no sirve más que para ponerse por debajo del que repudian con tanta ferocidad". Y para desahogarse. Tranquilo, Raúl, a Sánchez le pone que le odien, el único aprecio que necesita es el de golpistas y terroristas, y ese ya lo tiene.

El País

"PSOE y ERC pactas bajar penas pero discrepan sobre su alcance". "Puigdemont verá rebajada su pena de cárcel con la propuesta del PSOE para reformar la malversación". "Los cambios que impulsa el Gobierno también recortarían la duración de la inhabilitación de Junqueras y el resto de los condenados por el Supremo". Qué fiestorro para los indepes. Menudo chollo Sánchez, les ha tocado la lotería. Lo malo es que pagamos los demás.

Ana Carmona Contreras critica las formas de Sánchez. "Las reformas propuestas sobre la sedición, la malversación y la renovación del Constitucional deberían haber recibido un tratamiento menos acelerado y que propiciase un debate más acorde con su transcendencia jurídica. El fin no justifica los medios". En definitiva, Sánchez está gobernando como un tirano déspota saltándose todas las reglas democráticas como una apisonadora y esto lo ve hasta El País.

ABC

"ERC se jacta de doblegar al PSOE y fija las condiciones de un referéndum". Tonterías, el PSOE, o sea, Sánchez no tiene ningún problema para hacer el referéndum, ya venía doblegado de casa. "PSOE y ERC consuman una malversación a la carta para Junqueras". Sánchez está lanzado, y, como dice Ignacio Camacho, "por mucho que la derecha se indigne ya sólo hay una manera de pararlo. Y no es tirar los pies por alto. Se llama voto y es el modo civilizado en que los ciudadanos resuelven los conflictos democráticos". A ver si es posible que Vox lo entienda. La situación no está para hartar al personal con discursos altisonantes en el Congreso.

Como dice Isabel San Sebastián "la feroz ofensiva lanzada por Pedro Sánchez contra varios pilares esenciales del Estado de derecho ha desatado el pánico en buena parte de la sociedad, que encuentra razones sobradas para temer por la Constitución, la Nación y la mismísima democracia". Y eso que lo ha hecho con nocturnidad y festividad. Pero claro, ha sido tan descarado que no ha pasado desapercibido, se ha pasado de frenada.

"Las cosas han llegado a un extremo que demanda acción y eficacia. La oposición debe buscar el modo de emprender actuaciones conjuntas, previamente acordadas y que pongan a Sánchez contra las cuerdas, lo cual excluye una moción de censura unilateral y abocada a la derrota". Lo único que conseguiría una moción de censura que no puede triunfar es desanimar al votante, hacerle percibir que no hay solución al sanchismo. Bastante daño hizo la primera.





La Razón

"Moncloa utiliza la malversación para afianzar su relación ERC". Ya estaba muy afianzada. Son los únicos que pueden mantenerle en el poder.

Francisco Marhuenda desenmascara a los independentistas, que la izquierda quiere ahora mostrar como unos chicos encantadores y dialogantes. "No hay más que recordar cómo aplican el concepto «diálogo» en el País Vasco o Cataluña. El autoritarismo de los independentistas donde gobiernan está más que acreditado. Han utilizado las instituciones para silenciar a las minorías y los discrepantes". "El «embajador» de La Moncloa se ha encargado de convencer a Sánchez y Junqueras de que el cordón sanitario contra el PP es la mejor solución para que las izquierdas, los antisistema, los independentistas y los filoetarras ganen las elecciones". "Hemos pasado d e un socialismo constitucionalista a uno que ejerce de comparsa de formaciones independentistas en los territorios que dominan y que si logra mantener el gobierno será a cambio de hacer debilitar al Estado". Lo más doloroso es que a Sánchez no le votaron los españoles para que gobernara en exclusiva para los independentistas. Lo tiene que pagar caro. En las urnas.