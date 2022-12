Page carga contra Sánchez: "No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha comparecido este martes para lanzar un discurso particularmente duro contra la recién pactada reforma de la malversación a la medida de los golpistas del 1-O. "No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena", ha señalado el presidente castellano manchego, que ha afirmado que se trata de "un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica".

Tras recordar que los delincuentes no están arrepentidos sino que preparan el siguiente paso, ha señalado que habla como presidente de comunidad autónoma, "en el rango de absoluto afectado". Unos meses antes de las autonómicas de 2023, Page ha anunciado que va a presentar una iniciativa legislativa en las próximas semanas que "impida consultas que no afecten al conjunto de los españoles".

"Y estoy dispuesto a presentar una iniciativa para sentirme obligado como presidente autonómico a denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos", ha señalado.

En declaraciones desde Ocaña tras el Consejo de Gobierno, ha lamentado que ERC esté maniobrando para defender "puros privilegios" e imponer "sus condiciones al Estado". También ha tachado de "pura corrupción" lo que ocurrió con el dinero malversado del 1-O, en contra de los argumentos de la cúpula socialista.

"Me importa que nos tomen por tontos, a mí también. Este es un momento grave para la política española. De esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia", ha señalado Page, "muy contrario" a la decisión del Gobierno. También ha destacado, en unas palabras dirigidas a la dirección de su partido, que no hace falta que le expliquen lo que está pasando, "ni siquiera a toro pasado, con reuniones que no servirán para nada".

"La mayor parte de lo que veo, lo veo por los titulares de prensa. Ver que un Código Penal se pacta en dos cafés en el último minuto sin informe jurídico, vulnera los cinco años que invertí en mi carrera de derecho", ha dicho Pero "el 95% de los españoles saben lo que está pasando, lo entiende Junqueras, lo entiende Aragonés y lo entiende Puigdemont". "Básicamente es lo que parece. ¿O nos vamos a equivocar todos los españoles? No hombre, no", ha abundado.