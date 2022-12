UPN se aleja de Feijóo y Esparza decide ir en solitario a las próximas elecciones

Unión del Pueblo Navarro, el socio clásico del PP en esa comunidad, ha optado por plantar a la formación de Alberto Núñez Feijóo de cara a los próximos comicios de mayo de 2023. El presidente de UPN, Javier Esparza, anunció este lunes que la Ejecutiva de la formación regionalista aprobó por unanimidad proponer al Consejo Político, que se celebrará este sábado, ir en solitario a las próximas elecciones forales.

Desde la formación navarra argumentaron que las encuestas les dicen "que esta vez sumamos más apoyos yendo por separado que yendo juntos". Así que, si no hay sorpresas y este sábado el Consejo Político de UPN ratifica esta decisión, no se reeditará la coalición Navarra Suma entre UPN y PP, en la que también estuvo Ciudadanos.

"Ir en solitario nos da más apoyo social, más alternativas y opciones para gobernar Navarra y que EH Bildu no decida nada", aseguró este lunes Esparza ante los medios este lunes. "Las encuestas de las que disponemos nos dicen que esta vez sumamos más apoyos yendo por separado que yendo juntos, y nos dicen, por tanto, que ir separados es lo que más opciones nos da para conseguir nuestro objetivo, que es volver a liderar Navarra y que EH Bildu no mande en esta tierra, que no decida, que no tome decisiones y que no marque el futuro de los navarros".

El voto a miles de simpatizantes socialistas

Tras ello, Esparza aseguró que "ir solos nos permite facilitar el voto a miles de simpatizantes socialistas moderados que no quieren más aventuras con el independentismo vasco, que no quieren acuerdos con EH Bildu, que se avergüenzan de los acuerdos que están alcanzando tanto Pedro Sánchez como María Chivite con EH Bildu y que, en el caso de Navarra, se sienten engañados por el PSN y sus pactos con Bildu".

El líder de UPN tampoco estaba de acuerdo con el el PP pidiera que sus siglas estuvieran en la papeleta electoral. "UPN toma sus propias decisiones, sin que nadie le marque los tiempos ni le señale el camino", añadió.

El PP lo consideró "socio prioritario"

Desde el PP, las últimas declaraciones en las que hicieron referencia a su situación en Navarra colocaban a Esparza como su "socio prioritario". "En Navarra queremos hablar con todos. Evidentemente, nuestro interlocutor prioritario es UPN", dijo el número tres del Partido Popular, Elías Bendodo.

Ahora, cambia el escenario para los populares que tendrán que decidir si acuden en solitario a los comicios forales o hacen una oferta a Sergio Sayas y Carlos García Adanero, los dos diputados de UPN que fueron expulsados de la formación que preside Javier Esparza durante dos años por votar en contra de la reforma laboral del PSOE en el Congreso el pasado 3 de febrero.

El propio Sayas ha criticado con dureza la decisión de Esparza porque, según él, "confirma con todas sus decisiones que está entregado al Sanchismo" y ha considerado que "la decisión de romper con el PP y con Ciudadanos demuestra que está dispuesto a todo con tal de contentar a Sánchez y así poder pactar con él".

"Primero nos expulsó a Carlos García Adanero –también diputado navarro– y a mí porque le molestaba que combatiéramos las políticas de Sánchez y ahora rompe con sus socios porque le molestan para los acuerdos que pretende alcanzar con el PSOE", ha asegurado.

El diputado navarro ha señalado que "nadie puede entender que Esparza pretenda aumentar el número de electores dividiendo el partido y fragmentando el espacio electoral". "Eso sólo puede entenderse porque ha tomado la decisión de entregar UPN al Sanchismo", ha defendido.