El PP enmienda la estrategia de Casado con la moción de censura de Vox

El 22 de octubre de 2020, Pablo Casado se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados para anunciar que su formación iba a votar que no a la moción de censura que Vox presentó contra Pedro Sánchez. El entonces líder del PP realizó este anuncio en un discurso cargado de ataques contra Santiago Abascal.

Más de dos años después, Vox ha decidido tomar el mismo camino contra el presidente del Gobierno pero el PP ha optado por cambiar de estrategia. Feijóo, a diferencia de Pablo Casado, ya ha anunciado que descarta votar no en esa moción.

Tal y como desveló este lunes en Es La Mañana de Federico, los populares se sitúan en la abstención, voto que la mayoría de dirigentes de Génova consideran la postura más probable. Eso sí, no descartan la posibilidad de dar el sí hasta que no conozcan todos los detalles.

Además, el líder del PP decidió desvelar ya su posición, a diferencia de Pablo Casado que esperó hasta el último momento para anunciar que iba a votar que no. "No vamos a votar que no si la moción se presenta con el fin de convocar elecciones", aseguran desde el equipo de Feijóo. Preguntados por cuál sería el escenario en el que se platearían el sí, afirman que "hay que esperar a que se presente quién es el candidato".

Contactos con Abascal

La intención del líder popular es ponerse en contacto con Santiago Abascal y explicarle directamente al líder de Vox que esa moción puede beneficiar a Pedro Sánchez porque "la victoria puede reforzar a su gobierno en un momento muy complicado" para el Ejecutivo del PSOE y Podemos.

Además, a todo esto se suma que los populares creen que así, anunciando su postura con anterioridad y hablando "con normalidad" de este asunto, "desinflan" la moción de censura y evitan que "durante quince días, se siga hablando de ello".

Algo que sí que sucedió con Pablo Casado que mantuvo la incógnita hasta el final generando más expectación. "No es el momento de hablar de mociones porque no se pueden ganar", aseguran los populares que creen que hay que seguir pidiendo que se convoquen ya unas elecciones generales. "En España hay elecciones en mayo…no vamos a ir a una moción ahora para dar una victoria al gobierno", añaden los populares.