La histeria en 'El País' delata el nerviosismo de Moncloa

El Mundo

"Anticorrupción alerta de una "revisión en cascada" de penas por la reforma de Sánchez de la malversación". Ladrones a la calle, violadores a la calle, etarras a la calle, golpistas a la calle. Este es el gobierno progresista de Sánchez. "Territorios sanchistas se alejan de La Moncloa para reducir el daño electoral por la reforma de la malversación". Bueno, se alejan poquito, votarán lo que les diga Sánchez y sin rechistar. Y como se pasen de listos les humillará como a Lambán, al que obligó a lamerle los zapatos públicamente.

Santiago González está satisfecho con el manifiesto de unos cuantos exministros socialistas del siglo pasado. "Algunos habíamos empezado a temernos que no quedasen muestras de vida decente, o al menos inteligente, en el PSOE de Pedro Sánchez aunque sí parece haberla en los recovecos del antiguo régimen". Preocupado, está Sánchez. "También de esos barones a los que Bolaños creía tener comiéndole en la mano". "Los casos que señalamos tienen algo de estimulante, aunque se han dado solo por atrición, el pedagógico miedo al castigo de las urnas". Qué fácil es hacerte feliz, Santiago. A la hora de votar, votan lo que dice Sánchez.

""No se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum", asegura Moncloa". Toma ya, palabra de Sánchez, tenemos referéndum en enero.

"ERC es el primer partido genuinamente fascista en España", dice Federico Jiménez Losantos. "Junqueras, tuerto en el país del separatismo ciego, ya ha dicho que, gracias al desmantelamiento de la legalidad constitucional por Sánchez, «la próxima vez saldrá más barato». Y ayer mismo, el miniyó de Puigdemont que calienta la silla de Junqueras avisó de las condiciones del referéndum separatista que, con la complicidad golpista de Sánchez, piensan perpetrar. A cuenta del manifiesto que en defensa de la legalidad constitucional han firmado cinco ex ministros del PSOE, Alfonso Guerra ex vicepresidente del Gobierno, comentó que caben pocas dudas de que el nuevo referéndum unilateral y golpista se producirá. Pero a él no lo verán firmando nada en defensa de la nación y la Constitución. Menudo héroe". "Hasta los mejores columnistas -hablo en serio- dicen que llamar golpista a Sánchez es una exageración, un disparate. Sucede lo de siempre: «Eso aquí no puede pasar». Y está pasando". Y lo estamos viviendo en vivo y en directo.

También Rafa Latorre advierte de que hay que tomarse en serio el golpe de Estado. "Es hora de tomarse en serio las exigencias de Esquerra, porque más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase Junqueras para construir una república catalana. Toda demanda de Esquerra es el germen de una realidad futura, incluida por supuesto la de un referéndum pactado. De hecho, ¿por qué no? ¿Acaso resulta más humillante una consulta que la acomodación del Código Penal a sus actividades delictivas?" . Y, al igual que Federico, alerta: "Conviene empezar a asumir como probable lo que hasta ahora considerábamos imposible".



Emilia Landaluce no ve salida alguna. "El centroderecha, los constitucionalistas, están desfondados porque Sánchez gobierna como un déspota pasando de la ley a la ley y tiro (¿la Constitución?) porque me toca. Y parece que no se puede hacer nada salvo esperar a votar. Pero una parte del centroderecha piensa, y con razón, que es bastante probable que Sánchez vuelva a ganar las elecciones. Y el desánimo cunde". Pues sí que empezamos bien el día.



El País

Sánchez confirma en su periódico de cabecera que habrá referéndum en Cataluña. "El Gobierno descarta un referéndum en Cataluña como el que pide ERC". No podría dormir con Podemos, no pactaré con separatistas, nunca jamás con Bildu. La prueba del algodón, basta que Pedro Primero el Embustero diga que no va a hacer algo para que haga justo lo contrario. Mentir con descaro y sin despeinarse es uno de sus vicios. Por cierto, Illa ya lo desmiente hoy en El Confidencial. Habrá consulta.

"El Ejecutivo defiende el cambio de la malversación pero lo considera su último paso para normalizar Cataluña", cuenta Cué como si cambiar una ley para favorecer a los ladrones independentistas fuera cosa de nada.

A Ignacio Sánchez Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, la universidad del PSOE, se le va la pinza y llama "tronados" a los que dicen la verdad. "En estos últimos días, se ha producido una escalada verbal grave y preocupante de las derechas, hablando de dictadura, tiranía y otras lindezas para referirse al Gobierno y a su presidente". En estos últimos días, señor Cuenca, lo que ha pasado es que el Gobierno ha cambiado las reglas del juego para seguir en el poder como elefante en cacharrería.

"Las derechas políticas y mediáticas parecen haber perdido la cordura definitivamente. ¿A qué obedece en realidad esta escalada brutal?". No se ponga usted histérico, señor Cuenca, porque se les haya visto el plumero. Parece que hay nervios en Moncloa. No les ha salido como esperaban el golpe a la Constitución a toda prisa con nocturnidad y festividad. ERC está tan exultante que se han ido de la lengua.

José Luis Sastre le explica a Sánchez Cuenca lo que ha pasado. "Uno puede entender los esfuerzos del Gobierno, de cualquier Gobierno, por contrariar las evidencias". "Se ha dado malversación a cambio del apoyo de Esquerra". Gracias, Sastre, es tan difícil que haya algo de honestidad en el periódico del régimen que una se emociona.



ABC

"Page arremete contra Sánchez por pactar con "delincuentes"". Qué pereza dan estos socialistas que se quejan un día y piden perdón al día siguiente. Ya le bajará los humos una llamadita de Ferraz. Dice Julián Quirós que "clamar contra Sánchez es como clamar en el desierto". "Porque el líder del PSOE cuenta con infinidad de apoyos. Primero, los jerarcas del partido y sus beneficiarios, los socios parlamentarios. También, buena parte de una militancia podemizada que reniega del pasado socialdemócrata. Luego están los apoyos que Sánchez tiene en las élites, que no son pocos". Y porque Sánchez da miedo.

Alberto García Reyes comenta la semanita que nos ha dado el susodicho. "Vivimos tal frenesí de escándalos que ya cada nueva adulteración de la democracia es un cebo para tapar todas las demás. Los medios no damos abasto. Los ciudadanos estamos aturdidos. No sabemos a qué balón ir. La oposición hiberna. La vorágine sanchista es tan depredadora que no admite resistencia. Es un panzer que nos pasa por encima en un visto y no visto". La virgen, el trabajo que da este tío. Para un poco Sánchez, danos un respiro.

José María Carrascal también se toma en serio el ataque a la democracia. "Que la cosa va de veras lo demuestra la prisa y el empeño que se dan en el envite, empezando por el asalto a la Justicia y terminando por el cambio del Código Penal, todo ello envuelto en falsedades disfrazadas de equívocos semánticos". "¿Cómo se ataja lo que es gobernar 'ad hoc', es decir con solo un fin determinado, que no corresponde al interés general de la nación, o sea, un golpe de Estado encubierto? Solo la denuncia, alta, clara, contundente, de lo que preparan, usando sus propias palabras pueden despertar a los españoles que aún creen en España". Aunque en El País te insulten y te califiquen de tronado.



La Razón

"Juristas alertan de que el retoque para la ley del «solo sí es sí» no evita ninguna rebaja de pena". Que la barbaridad perpetrada por la pareja de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no tiene remedio. "Lo que para el inefable portavoz socialista, Patxi López, es «un toque de atención a los tribunales para que no me vayan por ahí», expresión que se compadece muy poco con el respeto a la separación de poderes, no es más que la enésima demostración de que no hay salvaguarda, procedimiento o argumento que valga cuando se trata de atender a los intereses políticos del Gobierno". Es el colmo, es que ni disimulan. Un político dando órdenes a los jueces. De Podemos nos esperamos cualquier cosa, pero de un socialista… Es la prueba más clara de la podemización del PSOE. Si antes daba miedo Podemos, ahora da terror el PSOE.

Tomás Gómez dice que "existe una enorme preocupación entre muchos ex dirigentes del PSOE y destacados responsables políticos actuales por la deriva que están teniendo las decisiones de Pedro Sánchez". Pues ya saben, que no las voten. "Se han sobrepasado líneas rojas que nunca se hubieran sospechado y eso traerá consecuencias". Eso esperamos.

"Sánchez es el presidente más débil que haya habido aunque se afane en mostrar lo contrario. Por eso exhibe votaciones parlamentarias que gana por mayoría holgada y ha tomado como prueba de su fortaleza la decisión de mantenerse en el poder hasta el último minuto de la legislatura. Pero una cosa es el marketing monclovita y otra bien distinta es la realidad. Sánchez se ha acostumbrado a vender su alma al diablo para detentar el poder, pero cada vez son más costosos los pagos". Pues no vemos los pagos, Tomás.

Dice el exalcalde socialista de Parla que "muchos militantes se están planteando la conveniencia de que Sánchez siga al frente". La militancia socialista fue la que le puso donde está. Y está totalmente podemizada. Pierde toda esperanza, nadie hará nada hasta que no pierda las elecciones.