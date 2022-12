Batet se niega a posponer el debate en el Congreso a pesar de la exigencia de PP, Vox y Cs

PP, Vox y Cs han agotado su último cartucho para intentar parar el asalto del Gobierno a la Justicia retorciendo las leyes vía enmiendas para reformar dos normas orgánicas de gran calado en España. Después de que el Tribunal Constitucional haya decidido posponer su decisión sobre el recurso de amparo presentado por los populares, que también ha presentado Vox, las tres formaciones han pedido a la presidenta de las Cortes, Mertitxel Batet, que posponga el debate.

La socialista ha decidido desoír estas peticiones y continuar con un pleno en el que se debate la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos sobre la sedición en la que han introducido dos enmiendas con el fin de cambiar también la ley orgánica del Poder judicial y la ley del Tribunal Constitucional. Algo que PP y Vox consideran que no se ajusta a derecho ya que van a busca cambiar dos leyes orgánicas a través de unas enmiendas a una proposición con la que nada tienen que ver.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que el órgano de garantías aún no se ha pronunciado y tampoco se ha resuelto el recurso de amparo que los populares han pedido en el Congreso al considerar que lo que está sucediendo "afecta a los derechos fundamentales de los diputados". "No debiera de iniciarse un debate y una votación cuando los trámites previos no se han resuelto", ha sentenciado.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado también que tanto el PP como su partido han presentado recursos ante el TC y ha solicitado que se posponga la celebración hasta que el Constitucional se haya pronunciado

Inés Arrimadas, líder de Cs, ha sido la más contundente al denunciar "diferentes irregularidades en las hoy se pretende apoyar la modificación de tres leyes sin comparecencia, por trámite de urgencia, con enmiendas que nada tiene que ver con el texto original... le pido que suspenda el pleno. Como le dijimos a Forcadell, pare este Pleno", ha sentenciado.

Batet se niega

La presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha tomado la palabra asegurando que "no se le ha comunicado ni la interposición del recurso, ni ninguna resolución tomada por el Tribunal Constitucional" y ha defendido seguir con el pleno. "No hay razón ni obstáculo para continuar con el procedimiento legislativo", ha afirmado desde su tribuna Batet se ha escudado "en defensa de la potestad legislativa".

"Este debate ya se ha sustanciado en la junta de portavoces y la presentación de reconsideraciones no tiene carácter suspensivo", ha argumentado despreciando los recursos que han presentados PP y Vox.