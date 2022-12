Raúl del Pozo: "Estamos en el principio del fin del sanchismo"

El Mundo

"El TC discute entre grandes tensiones si frena al Gobierno". Si para el golpe de Sánchez, quiere decir.

El editorial aborda el otro charco en el que se ha metido el Gobierno, el referéndum que anuncia ERC, desmiente una parte del Gobierno, confirma Salvador Illa y apoya otra parte del Gobierno. "Las cesiones de Pedro Sánchez a ERC han sido constantes. Primero llegaron los indultos, luego la supresión de la sedición y ahora el abaratamiento de la malversación (una amnistía de facto para los líderes y segundos espadas del 1-O), más allá del acuerdo para que las sentencias judiciales sobre el 25% de español en las aulas no imperen en Cataluña. No es nada que no comparta Alfonso Guerra: cuesta creer que los siguientes pasos del plan de ERC no se cumplan cuando todos los previos, por impensables que parecieran y pese a las airadas negativas de Sánchez, se han ido haciendo realidad". Al contrario, que Sánchez lo niegue es la prueba irrefutable de que lo hará, con la mentira llegó a Moncloa y es la marca de su mandato. El embuste continuo.

Raúl del Pozo ve luz al final del túnel. "El sanchismo no se acabará hasta que pierda las elecciones, pero los últimos sucesos indican que ya estamos en el principio del fin. Alfonso Guerra, Emiliano García-Page, Joaquín Leguina y muchos más ya proclaman que Pedro Sánchez es un enemigo del futuro y ha puesto del Código Penal al servicio del separatismo. Ex ministros del socialismo firman manifiestos en los que aclaran que lo de la malversación-sedición es una amnistía ilegal y encubierta, y que además es un disparate. El procés se está tragando a Sánchez y está rompiendo el PSOE, que protagoniza cada semana un descalzaperros legislativo con sus decretos ley urgentes y disparatados". Ay, el PSOE, si ya ni alienta. Sánchez se ha tragado al PSOE.

David Jiménez Torres no ve que haya distintos PSOEs. "Muchos socialistas de la vieja guardia creen que el PSOE de antaño era distinto al de hoy; pero que lo piensen no significa que esto sea cierto. No hay que indagar mucho para encontrar afinidades entre el PSOE de González, el de Zapatero y el de Sánchez". "Si Sánchez realmente estuviera haciendo cosas que resultan insoportables para los votantes socialistas de siempre, ¿no lo habrían abandonado ya?". El PSOE, "incluso cuando está cercado por escándalos o sumido en el descrédito es capaz de movilizar las lealtades más férreas de la España democrática. Desengáñense los Page y Guerra: esta es la autenticidad socialista que le importa a Sánchez. Y ¿quién puede decir que se equivoca?". Jo, David, eres la alegría de la huerta.

El País

El periódico del régimen sanchista está que trina. "La derecha política y judicial intenta burlar al Congreso bloqueando la reforma legal en marcha". No, hijos, no. Ha sido el Gobierno, Sánchez, concretamente, el que ha asaltado el Tribunal Constitucional y cambiado nada menos que el Código Penal para eliminar la sedición y la malversación en un visto y no visto. La democracia intenta defenderse del golpe de Sánchez. "El Constitucional, de mayoría conservadora y con un tercio de sus miembros con el mandato caducado, delibera un recurso del PP para suspender la tramitación legislativa del Congreso". ¿Acaso no es legal que el TC se reúna?

"El Congreso aborda la votación de la reforma exprés del Código Penal". Pero estas prisas para eliminar la sedición y la malversación para favorecer a los golpistas catalanes y a Griñán no molestan a El País.

Carlos Cué intenta desactivar la que se ha liado con el referéndum. "La autodeterminación, el muro con el que siempre se choca ERC en todas las reuniones con el PSOE". "Los socialistas son tajantes: jamás aceptarán un referéndum que la Constitución impide". Pero Carlos, si ayer Salvador Illa dijo que habría consulta. ¿Illa no es socialista? Pero lo peor es que Sánchez haya dicho que no habrá referéndum. El mismo que no podría dormir con Podemos en el Gobierno, que no pactaría con Bildu, que nunca haría descansar el Gobierno de España en los separatistas, que no tocaría la sedición. El mayor mentiroso de la Historia de España. Con estos antecedentes, Carlos, no sé cómo te atreves a defender la palabra de Sánchez.

Ya lo dice Daniel Gascón. "Varios ministros han negado que vaya a celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña , así que la reacción más sensata es preguntarse cuándo se pondrán las urnas". ¿Ves Cué, la credibilidad que tiene tu gobierno? Ni en tu periódico le creen.

José María Ridao se lía a decir gilipolleces. La más sonada es que "el PP, también con Alberto Núñez Feijóo, considera que ninguna otra formación tiene la legitimidad para dirigir el país, lo que pone en riesgo el futuro del sistema de 1978". Nunca se cuestionó la legitimidad de González ni de Zapatero, el PSOE ha gobernado España muchos más años que el PP. Rajoy ofreció a Sánchez un gobierno de coalición y el PSOE se negó Se cuestiona a Sánchez porque llegó a Moncloa engañando a los electores, mintiendo como un bellaco. Y es precisamente la izquierda la que le hace cordones sanitarios al PP.

La segunda gilipollez de Ridao es que "tampoco ninguna política que no sea la suya (del PP) puede ser correcta, moralmente aceptable y ni siquiera bienintencionada". Se podría decir lo mismo del PSOE con respecto a las políticas del PP. Con la diferencia de que el PP mantiene todo lo que aprueba el PSOE cuando gobierna y el PSOE deroga todo lo que aprueba el PP.

ABC

"El referéndum y la malversación le estallan al socialismo". "El Constitucional decide hoy 'in extremis' si frena el asalto del Gobierno a la justicia". Está la cosa calentita. Dice Ignacio Camacho que "antes de corromper la vida pública española a base de sectarismo y de mentiras, Sánchez se había ocupado de liquidar todo atisbo de sentido institucional en el Partido Socialista". "El entonces candidato sabía que sólo una alianza con las fuerzas antisistema podía proporcionarle una mayoría y no manejó ni se mostró dispuesto a explorar otra alternativa". Y nada le ha detenido.

"Pero esa misma lógica de polarización extrema empieza a quebrarse cuando algunos barones autonómicos, esas criaturas mitológicas, atisban a su vez –quizá demasiado tarde– el riesgo de quedarse en la calle porque las concesiones al separatismo van más lejos del máximo aceptable para muchos de sus votantes". Pudiera ser que Sánchez se haya pasado de frenada. "Algo está pasando en una parte del PSOE". "Y acaso representen la constatación de que en el caudillaje del presidente se puede estar abriendo una pequeña brecha". Con el sanchismo no valen pequeñas brechas. Hay que ir a por todas.

Berta González de Vega avisa. "A la gente le está dando igual la sedición, la malversación, el bloqueo del CGPJ, la posibilidad de otra consulta en Cataluña… es que ya no pueden más, ¿saben? Hay fatiga de cenizos. Otra vez la democracia en peligro. Que sí, que lo puede estar, pero los menos informados, los de la prensa del corazón y poco de la bilis política, los que se lían con la maraña del Constitucional, el CGPJ, la prevaricación y la malversación, pueden creerse que todo es un poco Pedro y el lobo. Sí, justo Pedro. No les doy la razón pero conviene que el centro derecha tenga un cuadro ajustado a la realidad sociológica, porque hay un porcentaje del país que escucha a unos medios que llaman al PP 'trumpista' y 'golpista', donde Pablo Iglesias dice que son piojos a eliminar. Y, claro, entre golpe y golpe, moción sin emoción, llega el punto de saturación catastrofista y el personal opta por mirar las ofertas del último minuto para Nochevieja o por meterse otro ansiolítico". Otra ronda de cañas.

La Razón

"Génova pide a Vox que retire la moción de censura por ‘inútil’". ¿Ha encontrado ya Abascal a ese candidato que tenga experiencia en política pero que no tenga nada que ver con ningún partido político? Estamos deseando saber quién es. "Los populares consideran que le dará un balón de oxígeno y unirá a la mayoría de la investidura. Creen que Abascal puede ‘usar’ a Álvarez de Toledo para lograr un golpe mediático". ¿Cayetana? Pero si es del PP.

"La intención de la formación de Santiago Abascal es la de registrar la moción después de Navidad y utilizarla para así ‘calentar’ su campaña de cara a las elecciones autonómicas y municipales". Las mociones de censura cuyo resultado se sabe de antemano no calientan nada, salvo las tertulias un par de días. Qué pesado es Abascal con las mociones de censura.

"La moción es únicamente el instrumento con el que Vox quiere agitar a su satélites mediáticos y a una bolsa de votantes que puede sentirse tentada por la idea de dar su voto al PP si entiende que esta vez es la opción más útil para conseguir el objetivo de echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa". Es que ese es el objetivo, a ver si lo entiende Abascal. Como anteponga sus intereses personales a los de España puede acabar como Rivera.

Francisco Marhuenda también está convencido de que habrá referéndum. "No hay que minusvalorar la osadía de Junqueras y la capacidad de rendirse del PSOE. La consulta es otra lamentable concesión. No hay que olvidar que el País Vasco y Navarra seguirían sus pasos. Al final, conseguirán destruir España ante la indiferencia de la sociedad". Está claro que la prensa de derechas no confía en poder echar a Sánchez. La sociedad no puede hacer nada, bastante tiene con llegar a fin de mes. Solo les queda votar.