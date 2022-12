Un colega de Puigdemont insiste en que Putin ofreció diez mil mercenarios para la "república catalana"

Putin estaba muy interesado en Cataluña en 2017. Tanto que ofreció toda clase de colaboración, de la financiera a la militar, al gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont. La región española era uno de los escenarios bélicos de la "guerra híbrida" que libraba la Rusia de Putin para desestabilizar a los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Europea. Agitación y propaganda a través de las redes sociales, desinformación en los medios, intervenciones en los procesos electorales de terceros países, financiación para elementos insurgentes, etcétera, etcétera.

El procés separatista catalán fue en el contexto del Brexit, las elecciones estadounidenses que ganó Donald Trump, las presidenciales francesas que dieron la victoria a Macron y el referéndum de Escocia otro frente de la batalla de Putin y su factoría fake news, de sus espías y de sus emisarios. Víctor Terradellas, quien fuera responsable de las relaciones internacionales de Convergencia así como destacado activista por la república catalana, ha reiterado en la televisión France5tv que el Kremlin le ofreció a Puigdemont ayuda financiera y diez mil soldados rusos para defender a la república catalana en una reunión que el entonces presidente de la Generalidad mantuvo con emisarios rusos el 23 de octubre de 2017 en las dependencias privadas del palacio de la Generalidad.

Víctor Terradellas, colaborador del fugitivo Carles Puigdemont, reconoce en un documental de @France5tv que Rusia le ofreció enviar 10.000 soldados a Cataluña tres días antes del golpe secesionista contra la Constitución dado en 2017. (1/3) pic.twitter.com/AXMVQlGqYk — Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) December 15, 2022

La información de Terradellas es de primera mano. Él medió entre los enviados de Putin y Puigdemont para celebrar el encuentro, en el que estuvo presente y que se llevó a cabo cuatro días antes de que los grupos separatistas del parlamento catalán aprobaran la declaración de independencia. Según ha explicado otra vez este personaje en la televisión francesa, los rusos ofrecieron a la Generalidad golpista financiación y un contingente de diez mil soldados para apuntalar el golpe de Estado separatista.

Intervención telefónica judicial

El dato de los mercenarios es conocido. En una intervención telefónica con autorización judicial Terradellas explicaba a su interlocutor, un elemento del "estado mayor" del proceso separatista, que Rusia había propuesto colaborar con los golpistas aportando una fuerza de choque de diez mil soldados.

Dicha conversación consta en sumario judicial y forma parte del expediente de las injerencias rusas en la política europea y estadounidense que analiza el Parlamento Europeo.

Los contactos de Alay con el Kremlin

El jefe de la oficina del "president" que la Generalidad paga a Puigdemont y sus antecesores , Josep Lluís Alay, es otro personaje de la "trama rusa" del golpe de Estado catalanista. Alay tuvo contactos con destacados elementos del Kremlin en un viaje a Rusia posterior al golpe de Estado. Un "reporte de la inteligencia europea" que citaba el New York Times (hasta ese momento medio internacional de referencia del separatismo catalán) alertaba de la actividad de Alay en Moscú y citaba el Tsunami Democràtic (la organización que montó el asalto al aeropuerto de El Prat como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los "hechos" de 2017 en Cataluña) entre los elementos que vinculaban a Rusia con la asonada separatista.

Sorna y burlas

Ante tales denuncias, la de los 10.000 mercenarios y los contactos con Putin, el separatismo institucional, político y mediático ha reaccionado con sorna y burlas. Diez mil "spetsnaz". ¿Y qué más? También han tratado de desacreditar a Terradellas, como si se tratara de un alucinado al que Puigdemont y toda la clase política separatista se le ponía al teléfono por pena. O como si la reunión con él y sus emisarios rusos que mantuvo Puigdemont en pleno golpe de Estado fuera un encuentro protocolario con un loquito de la causa independentista.

Un medio extranjero, France5tv le presta bastante más credibilidad a su testimonio dentro de un amplio reportaje sobre la "guerra híbrida" de Putin contra Occidente. Al igual que el The New York Times. Y en el Parlamento Europeo una comisión se ocupa del particular. Puigdemont "se cagó en los calzoncillos", dijo Terradellas en la antedicha conversación telefónica intervenida al respecto de los diez mil mercenarios. La pretensión de Putin era convertir Cataluña en una especie de paraíso fiscal y financiero del tipo suizo.